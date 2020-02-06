Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, "Военно-строительной компании" и других профильных организаций для строительства на полуострове автодорог.
Правительству совместно с региональными властями нужно принять решение о поддержке строительства на территории полуострова оптово-распределительного центра. Доклад нужно подготовить до мая.
Еще глава государства указал до 15 июня внести поправки по пониженным тарифам страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.
Правительству совместно с региональными властями поручено представить предложения о реализации с 2020 года мероприятий по проектированию и строительству ряда электрифицированных железных дорог, в частности, из аэропортов Симферополя и Анапы.
Еще одно поручение - сохранить в региональной собственности имущественный комплекс "Севастопольский морской порт".