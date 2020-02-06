Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе. Также допсредства должны быть предусмотрены на обновление парка локомотивов и подвижного состава для пассажирских перевозок и на благоустройство территорий общего пользования.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, "Военно-строительной компании" и других профильных организаций для строительства на полуострове автодорог.

Правительству совместно с региональными властями нужно принять решение о поддержке строительства на территории полуострова оптово-распределительного центра. Доклад нужно подготовить до мая.

Еще глава государства указал до 15 июня внести поправки по пониженным тарифам страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.

Правительству совместно с региональными властями поручено представить предложения о реализации с 2020 года мероприятий по проектированию и строительству ряда электрифицированных железных дорог, в частности, из аэропортов Симферополя и Анапы.

Еще одно поручение - сохранить в региональной собственности имущественный комплекс "Севастопольский морской порт".