Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Новости

В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана 15:28
Открыта "галактика-монстр" времен сотворения мира 15:28
У пингвинов обнаружили черты человеческой речи 15:23
Под Тверью бешеная лисица покусала более 10 прохожих 15:19
Путин может оперативно провести телефонный разговор с саудовским монархом 15:18
Tata показала индийский Defender 15:02
В Болгарии готовится референдум о вступлении в еврозону 14:51
Йошкаролинца осудят за попытку убийства из-за несостоявшейся свадьбы 14:48
В Ялте человека смыло в штормящее море 14:47
На съемочной площадке "Матрицы 4" заметили Киану Ривза 14:46
Лукашенко пригласил президента Болгарии в Минск 14:41
В Иркутске экс-директора комбината питания заподозрили в хищении 50 млн 14:41
Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году 14:34
Непробиваемый: под Курском нашли танк, наводивший ужас на вермахт 14:32
Загадочные предметы найдены при сканировании древних мумий в Перу 14:27
В Крыму оценили запасы воды на курортный сезон 14:25
В каких городах России выгоднее всего поменять "однушку" на "двушку" 14:23
В Москве задержан соучастник убийства криминального авторитета Япончика 14:16
Видео: в Индии громко сигналящие водители будут дольше стоять в пробках 14:10
Эксперимент подтвердил опасность общего наркоза для рожениц 14:02
Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов 13:57
Продлены часы работы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" 13:55
На Ставрополье обнаружен третий за месяц очаг чумы свиней 13:48
Ученые заявили о снижении радиоактивного загрязнения крымских озер 13:45
На МКАД столкнулось восемь автомобилей 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе. Также допсредства должны быть предусмотрены на обновление парка локомотивов и подвижного состава для пассажирских перевозок и на благоустройство территорий общего пользования.
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, "Военно-строительной компании" и других профильных организаций для строительства на полуострове автодорог.

Правительству совместно с региональными властями нужно принять решение о поддержке строительства на территории полуострова оптово-распределительного центра. Доклад нужно подготовить до мая.

Фото: архив семьи Прокопенко
Пятиклассник из Крыма получит президентский грант на экопроект

Еще глава государства указал до 15 июня внести поправки по пониженным тарифам страховых взносов в отношении участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.

Правительству совместно с региональными властями поручено представить предложения о реализации с 2020 года мероприятий по проектированию и строительству ряда электрифицированных железных дорог, в частности, из аэропортов Симферополя и Анапы.

Еще одно поручение - сохранить в региональной собственности имущественный комплекс "Севастопольский морской порт".

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам