В Гидрометцентре предупредили о "погодных качелях"

Если январская погода была относительно ровной, без резких скачков, то февраль проявляет свой непростой зимний характер.

Все основные погодные события ближайших дней развернутся на юге нашей страны. "Туда быстро перемещается циклон, который идет с территории Франции - с запада на восток. Он уже вызвал сильные осадки в Крыму. Шестого и седьмого февраля на полуострове действует штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 метров в секунду", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем седьмого февраля на большей части Крыма ноль-минус пять градусов, на Южном берегу в течение суток плюс 1-6 градусов.

Резкое похолодание со снегом и метелью ожидается на полуострове восьмого февраля: днем температура понизится до минус 5-10 градусов, ночью до минус 14 градусов. Девятого февраля днем минус 3-8 градусов, на Южном берегу ноль - минус два градуса. Десятого февраля на Южном берегу потеплеет до нуля-плюс пяти градусов. "Это очень холодно для Крыма. В феврале там бывает и до плюс 20 градусов, так называемые февральские окна тепла", - поясняет Паршина.

Пережить "температурные качели" и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края. Седьмого февраля в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае сильные осадки: дождь с мокрым снегом. Аналогичные погодные неприятности ожидаются восьмого февраля в районе Сочи, в Ингушетии, Чечне. И если шестого февраля в Краснодарском крае до плюс 17 градусов, а на Черноморском побережье 10-15 градусов, то восьмого февраля резко похолодает. Ночью в Волгоградской и Ростовской областях будет до минус 12 градусов. В крайних северных районах Ростовской области до минус 20 градусов. На побережье восьмого февраля минус четыре - плюс один градус. В районе Сочи до плюс пяти. На участке Анапа -Туапсе ночью до минус восьми градусов.

Восьмого февраля циклон из Крыма придет на Урал - в Курганской, Свердловской, на юге Тюменской области пройдут сильный снег и метель. Днем минус 11-16, ночью до минус 23 градусов.

В столичном регионе погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. Седьмого февраля ночью минус 10-15 градусов, днем минус 7-12 градусов, к тому же, ощущение холода добавит порывистый ветер. Возможен небольшой снег. Восьмого февраля ночью может быть до минус 18 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Ветер останется северным, без осадков.

Но очень быстро к столице подбирается очередной атмосферный фронт атлантического циклона, поэтому девятого февраля ночь еще морозная - минус 9-14 градусов. А днем уже плюс один и небольшой снег. Десятого февраля днем до плюс трех градусов. По аналогичному сценарию будет развиваться погода и в близлежащих от Москвы регионах.