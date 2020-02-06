В Гидрометцентре предупредили о "погодных качелях"

Все основные погодные события ближайших дней развернутся на юге нашей страны. "Туда быстро перемещается циклон, который идет с территории Франции - с запада на восток. Он уже вызвал сильные осадки в Крыму. Шестого и седьмого февраля на полуострове действует штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 метров в секунду", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем седьмого февраля на большей части Крыма ноль-минус пять градусов, на Южном берегу в течение суток плюс 1-6 градусов.
Резкое похолодание со снегом и метелью ожидается на полуострове восьмого февраля: днем температура понизится до минус 5-10 градусов, ночью до минус 14 градусов. Девятого февраля днем минус 3-8 градусов, на Южном берегу ноль - минус два градуса. Десятого февраля на Южном берегу потеплеет до нуля-плюс пяти градусов. "Это очень холодно для Крыма. В феврале там бывает и до плюс 20 градусов, так называемые февральские окна тепла", - поясняет Паршина.
Пережить "температурные качели" и померзнуть придется и субтропическим растениям побережья Краснодарского края. Седьмого февраля в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае сильные осадки: дождь с мокрым снегом. Аналогичные погодные неприятности ожидаются восьмого февраля в районе Сочи, в Ингушетии, Чечне. И если шестого февраля в Краснодарском крае до плюс 17 градусов, а на Черноморском побережье 10-15 градусов, то восьмого февраля резко похолодает. Ночью в Волгоградской и Ростовской областях будет до минус 12 градусов. В крайних северных районах Ростовской области до минус 20 градусов. На побережье восьмого февраля минус четыре - плюс один градус. В районе Сочи до плюс пяти. На участке Анапа -Туапсе ночью до минус восьми градусов.
Восьмого февраля циклон из Крыма придет на Урал - в Курганской, Свердловской, на юге Тюменской области пройдут сильный снег и метель. Днем минус 11-16, ночью до минус 23 градусов.
В столичном регионе погоду будет определять антициклон, который принесет с собой арктический воздух с Баренцева моря. Седьмого февраля ночью минус 10-15 градусов, днем минус 7-12 градусов, к тому же, ощущение холода добавит порывистый ветер. Возможен небольшой снег. Восьмого февраля ночью может быть до минус 18 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Ветер останется северным, без осадков.
Но очень быстро к столице подбирается очередной атмосферный фронт атлантического циклона, поэтому девятого февраля ночь еще морозная - минус 9-14 градусов. А днем уже плюс один и небольшой снег. Десятого февраля днем до плюс трех градусов. По аналогичному сценарию будет развиваться погода и в близлежащих от Москвы регионах.