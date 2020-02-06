В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

В Бахчисарайском районе утром произошло крупное ДТП с участием грузовика Man и легкового автомобиля Lada Kalina. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Автокатастрофа случилась на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, между Бахчисараем и селом Новенькое. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina ехал со стороны Севастополя в направлении Симферополя. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения, где врезался в отбойник. От сильного удара машину откинуло на грузовик Man.

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.