В Новороссийске закладчик прятал наркотики в скорлупе орехов

В Новороссийске полицейские арестовали 21-летнего приезжего из Мурманской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, молодого человека задержали как раз в момент совершения им тайниковых закладок - свертки с порошкообразным веществом он поместил в скорлупу грецких орехов.

Экспертиза подтвердила, что порошок оказался мефедроном (наркотическим средством синтетического происхождения) общей массой около трех граммов.

При осмотре места проживания подозреваемого правоохранители изъяли полимерные пакеты с мефедроном и амфетамином общей массой около 1,5 грамма, а также с марихуаной и гашишным маслом общей массой около 55 граммов. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и пластиковые пробирки.

Установлено, что молодой человек через интернет приобретал оптовые партии наркотического средства, фасовал и сбывал его в Новороссийске с помощью тайниковых закладок.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.