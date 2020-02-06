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06.02.2020 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске закладчик прятал наркотики в скорлупе орехов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске полицейские арестовали 21-летнего приезжего из Мурманской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, молодого человека задержали как раз в момент совершения им тайниковых закладок - свертки с порошкообразным веществом он поместил в скорлупу грецких орехов.

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Экспертиза подтвердила, что порошок оказался мефедроном (наркотическим средством синтетического происхождения) общей массой около трех граммов.

При осмотре места проживания подозреваемого правоохранители изъяли полимерные пакеты с мефедроном и амфетамином общей массой около 1,5 грамма, а также с марихуаной и гашишным маслом общей массой около 55 граммов. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и пластиковые пробирки.

Установлено, что молодой человек через интернет приобретал оптовые партии наркотического средства, фасовал и сбывал его в Новороссийске с помощью тайниковых закладок.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с наркотиками

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