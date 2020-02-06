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06.02.2020 14:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военным в Крыму смогут присваивать статус ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Звание "Ветеран военной службы" смогут присваивать военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя на день принятия их в состав РФ. Закон об этом приняла Госдума.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Документ, который внесла группа парламентариев, устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов военной службы, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, в связи с принятием указанных субъектов в состав России.

Депутаты объяснили, что в настоящий момент военнослужащие, которые отслужили в СССР, Украине и продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут получить звание "Ветеран военной службы" и пользоваться соответствующими гарантиями.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Вместе с тем, они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях "Крымской весны", а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей родиной, - отмечено в пояснительной записке.

По оценке Военных комиссариатов регионов, число таких граждан России составляет около тысячи человек. Как полноправные россияне, они должны пользоваться всеми гарантиями, напомнили авторы.

Документ касается тех, кто постоянно проживает в этих регионах и проходил военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на их территориях. В том числе он затрагивает и военных, уволенных в запас.

Закон также распространяется на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба. А еще на награжденных орденами или медалями СССР или России, знаками отличия РФ и почетными званиями СССР или РФ. Ставится условие - общая продолжительность военной службы 20 лет и более.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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