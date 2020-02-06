Волгоградцу дали 10 лет за организацию нарколаборатории

Советский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в незаконном производстве наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурант уголовного дела в ноябре 2018 года через интернет вступил в сговор с сообщником для совместного сбыта запрещенных веществ. Он получал от соучастника исходные материалы, из которых самостоятельно готовил синтетический наркотик.

Используя приобретенное специальное оборудование, химические реактивы и полученные прекурсоры, в декабре того же года гражданин изготовил более 50 граммов сильнодействующего средства, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Свою вину он полностью признал. Суд приговорил волгоградца к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.