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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Липа" для таксистов

Волгоградских медиков осудили за фиктивные справки
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
В Волгограде на скамье подсудимых оказались две сотрудницы поликлиники. Их признали виновными в торговле поддельными справками. Так, терапевт проходила по двум статьям: получение взятки и служебный подлог. Женщину оштрафовали на 860 тысяч рублей. А ее подельницу всего на150 тысяч.

- Гособвинитель в своей апелляционной жалобе просил усилить назначенное наказание. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора, - прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Волгоградцу дали 10 лет за организацию нарколаборатории

Сама история произошла в прошлом феврале, когда предприниматель обратился к регистратору отделения платных услуг в районной поликлинике. Бизнесмен поинтересовался, нельзя ли как-нибудь "ускорить" выдачу медицинских заключений 22 водителям такси? Сотрудница клиники охотно откликнулась на просьбу и потребовала вознаграждение в размере 66 тысяч рублей - по три тысячи за одно заключение. Разумеется, самостоятельно утвердить и выдать документы она не имела полномочий. Тогда она предложила терапевту утвердить своей подписью фиктивные справки. За соучастие она пообещала ей по тысяче рублей на каждую бумагу. Работница регистратуры сама позаботилась, чтобы к медкартам таксистов прилагались необходимые справки от нарколога и психиатра. Эти документы были "липовые". Однако предприимчивых медиков задержали.

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