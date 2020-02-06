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06.02.2020 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волжанку наказали за телефонный терроризм

Текст: Роман Мерзляков

Волжский городской суд признал виновной местную жительницу, передавшую заведомо ложные сведения о захвате детского сада. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

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29 июня 2019 года 47-летняя горожанка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонила прямо из кафе в службу экстренного реагирования и заявила, что готовится захват садика. Сотрудники правоохранительных органов обследовали помещения, но не обнаружили никаких признаков подготовки террористического акта.

Свою вину в содеянном подсудимая признала, пояснив, что в службу 112 она позвонила с телефона своего сожителя, который в тот момент находился рядом с ней. Зачем она это сделала, волжанка не помнит.

Гражданку приговорили к условному лишению свободы сроком на три года. На полтора года ей установили испытательный срок.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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