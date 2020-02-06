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06.02.2020 13:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куры летят на восток

Челябинские птицеводы наращивают экспорт в Китай
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 25(8079)
Птицеводческие агрохолдинги региона активизируют поставки переработанной продукции за рубеж.

В Челябинской области семь крупных компаний, которые суммарно производят 340 тысяч тонн мяса птицы, что для региона избыточно. Поэтому около половины валового объема поставляется за его пределы, в том числе в дальнее зарубежье. Среди таких покупателей на первое место вышел Китай. До 2018 года поставлять в КНР продукцию местного птицепрома приходилось через третьи страны, в частности, Гонконг и Вьетнам: Поднебесная защищала свой рынок от российских поставщиков, вводя жесткие санитарные ограничения. Когда ситуация разрядилась, ряд челябинских производителей даже провел модернизацию, закупив оборудование для фасовки субпродуктов, чтобы отвечать кулинарным пристрастиям китайцев. КНР, для сведения, - крупнейший в мире покупатель куриных лап. На втором месте по популярности у тамошних гурманов средняя часть крыла, далее в списке деликатесов следуют субпродукты, а вообще в готовку идет все, что имеет пищевую ценность, даже куриные клювы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Государство, отмечают в областном минсельхозе, поддерживает экспортеров, берет на себя половину затрат на железнодорожные перевозки до границы с сопредельной страной. Агроэкспортеры (помимо птицефабрик это производители муки, круп, макаронных и кондитерских изделий, растительного масла, зерна и масличных культур) получили в 2017 году в качестве возмещения 9,5 миллиона рублей, в 2018-м - 34,7 миллиона, а в 2019-м - около 61,56.

Однако логистика с использованием железной дороги не всегда удобна из-за существенных сроков перевозки. Чтобы сделать экспорт комфортнее, область ввела свою льготу.

На возмещение экспортерам половины стоимости автоперевозок в бюджете предусмотрено 60 миллионов рублей

- Наше возмещение касается автомобильных перевозок, - поясняет министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. - Половину их стоимости регион возвращает компаниям-экспортерам. На это из бюджета предусмотрено по 60 миллионов рублей в 2020-м и 2021 годах. Кроме того, компании получают льготные кредиты в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", который входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Первое соглашение об обеспечении льготного кредита на сумму 350 миллионов рублей подписано в сентябре 2019-го с компанией "Макфа", в ноябре - с объединением "Союзпищепром" на 195 миллионов рублей. Кредитные ресурсы направляются на расширение производства, увеличение экспорта. Началось формирование таких заявок на 2020 год. Компании готовы взять краткосрочные кредиты на 850 миллионов рублей, долгосрочные - на два миллиарда.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Россия может удвоить экспорт курятины в Китай

Минсельхоз России одобрил льготные кредиты на пять миллиардов рублей компании "Ресурс" - основному производителю круп в регионе. Компания реализует экспортно ориентированный инвестпроект сооружения производственно-логистического комплекса на сумму 3,8 миллиарда рублей.

Челябинская область также включена в список экспортеров зерновых и масличных культур в Китай - разрешения на поставки зерна получили шесть предприятий, через них отправлять свою продукцию в КНР могут и другие. Разрешение на прямые поставки в Китай имеют и две крупные птицеводческие компании - "Равис" и "Здоровая ферма", а через "АгроЭкспорт" работают "Ситно" и "Чебаркульская птица". "Равис" в 2020-м собирается увеличить куриный экспорт с 2175 до 2500 тонн.

Наблюдатели, правда, высказывают опасения, что помешать развитию сотрудничества может разбушевавшийся в КНР коронавирус: если инфекцию не удастся обуздать в ближайшее время, деловые связи могут не набрать нужный темп. Однако представитель одной из южноуральских компаний заверил, что внешний вызов не повлиял на планы: поставки осуществляются в штатном режиме, спрос на мясо птицы в Китае высок.

Справка РГ

По данным Федеральной таможенной службы, за 11 месяцев 2019 года экспорт продукции АПК из Челябинской области достиг 157 тысяч тонн (120 миллионов долларов). Прибавка к аналогичному периоду прошлого года в натуральном выражении составила 31 процент, в стоимостном - 20 процентов. В Уральском федеральном округе, заявляют в минсельхозе, это самый высокий показатель. На втором месте Свердловская область с результатом 94,7 миллиона долларов, далее следуют Курганская и Тюменская области с показателями 22,7 и 21,3 миллиона долларов соответственно.

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