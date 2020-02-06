Канат и Кирьяна: Названы популярные и редкие имена детей на Урале

Управление ЗАГС Свердловской области озвучило самые популярнее и самые редкие имена, который в прошлом году давали родители новорожденным детям.

Как пишет "Областная газета", чаще всего мальчиков называли Артемами. Также в число семи самых популярных имен попали Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим и Тимофей.

Среди редких и необычных мужских вариантов попадались такие как Аристарх, Гектор, Ермак, Цезарь и Соломон. Некоторые родители шли еще дальше и давали своему отпрыску абсолютно уникальное имя: например, Ваня, или Канат.

Среди имен для девочек самым распространенным оказалось Мария. Нередко свердловские пары предпочтение отдавали также таким именам как София, Виктория, Анна, Дарья, Анастасия и Алиса.

В список редких женских имен попали такие необычные варианты: Александрия, Добромира, Златослава. И вновь некоторые мамы и папы особо отличились и назвали дочерей максимально вычурно: Вивьен, Моника, Кирьяна.

По словам замначальника регионального управления ЗАГС Натальи Храмовой, в прошлом году на Урале стало модно давать малышам двойные имена: были зарегистрированы Егор-Илья, Амина-Мария, Марта-Мария, Юлия-Анна.

Кстати

Свидетельство о рождении ребенка в Свердловской области можно будет получить сразу при выписке мамы из роддома, а не в отделении ЗАГС, как раньше. По информации ТАСС, в первом квартале этого года рабочее место для сотрудника, который будет заниматься этим, появится в перинатальном центре Областной детской клинической больницы. В будущем возможность сразу получить свидетельство появится у пациенток всех перинатальных центров региона.