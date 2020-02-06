Крупнейшая на Урале электронная таможня сменила "прописку"

Крупнейшая на Урале электронная таможня переехала в новое здание. Ведомство поменяло на только "прописку", но и расширило возможности. Современное оборудования позволяет автоматически оформлять таможенные декларации со скоростью от четырех минут.

- Это одна из целей реформирования таможенной системы - сделать оформления документов более простым и удобным для бизнеса и надежным для государства, - сказал руководитель ФТС России Владимир Булавин.

Преобразование таможенных органов в стране, перевод процедур оформления в цифровой формат начался еще в 2018 году. И первый пилотный проект стартовал как раз в Екатеринбурге. Выбор не случаен: Уральский таможенный пост не самый крупный по объемам, но львиная доля - это экспорт, причем товаров крупных промышленных предприятий. Почти 80 процентов экспорта - металлы и изделия из них, более 8 процентов - машины, оборудование, транспортные средства ( каждый второй пересекающий границу товар из этой категории - летательные или космические аппараты).

По данным пресс-службы уральской таможни, запуск электронного формата за год позволил сократить время регистрации деклараций на товары при экспорте продукции с 23 до 4 минут, а при импорте - с 38 до 10. В сутки Уральская электронная таможня выпускает 900 деклараций. Выше скорость - больше доход казне: за прошлый год в федеральный бюджет УЭТ перечислила 66 миллиардов рублей.

Развитию процесса в регионе мешало одно: не хватало площадей. Электронная таможня фактически ютилась в нескольких кабинетах. Сейчас ей выделили семь этажей в специально выкупленном и переоборудованном здании. Вся техника - с иголочки. Предусмотрена и автономная работа системы в случае нештатной ситуации.

- Можно сказать, что мы наши информационные системы научили не только писать, читать, накапливать и обрабатывать данные, но и вплотную подошли к тому, что они принимают юридически значимые решения, - подчеркнул значимость цифровых изменений Владимир Булавин.

По словам главы ведомства, в нынешнем году завершится первый этап реформирования системы - на территории страны будет работать 16 центров электронного управления вместо почти 700 таможенных центров, существовавших в России до начала преобразований. Только в 2020-м откроются четыре электронные площадки - в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в одном из городов на Дальнем Востоке. В новой стратегии-2030, которая уже представлена и правительству РФ, и бизнесу, и международному сообществу, заложена дальнейшая цифровизация таможенной схемы, вплоть до создания интеллектуального пункта пропуска.