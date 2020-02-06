Оторванность образования от реальных потребностей работодателей считается одной из главных проблем высшей школы. Поэтому сближение "поставщиков" кадров и их заказчиков, что называется, осознанная необходимость. В Уральском государственном горном университете (УГГУ) отмечают, что лучшие результаты достигаются в тесном сотрудничестве с предприятиями отрасли. Например, таким заинтересованным и социально ответственным партнером для вуза много лет является комбинат "Ураласбест".

На днях четыре старшекурсника Горного университета получили от комбината персональные стипендии имени талантливого инженера, почетного гражданина города Асбеста Льва Ременника. Свидетельства именных стипендиатов "За особые успехи в учебной и практической деятельности" подписал генеральный директор ОАО "Ураласбест" Юрий Козлов, сам выпускник Свердловского горного института.

Солидная сумма (20 тысяч рублей, а для повторных стипендиатов - 22 тысячи) - это не только вознаграждение за хорошую учебу, но и своего рода гарантия начала успешного трудового пути на Ураласбесте. Главное, что предлагает крупное уральское предприятие, - интересную работу и стабильность.

- 2019 год комбинат отработал неплохо по всем показателям, мы сохранили коллектив (у нас более 4,5 тысячи человек в материнской компании и около двух тысяч - на дочерних предприятиях). Кстати, в конце прошлого года комбинат подписал с УГГУ очередной договор о сотрудничестве: открыта базовая кафедра подготовки специалистов в сфере обогащения полезных ископаемых, - рассказывает заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию ОАО "Ураласбест" Валерий Юстус (тоже выпускник УГГУ).

Именная стипендия - это не только вознаграждение за хорошую учебу, но и своего рода гарантия успешного начала трудового пути на Ураласбесте

Если кафедра появилась недавно, то персональные стипендии комбинат вручает уже на протяжении десяти лет. За это время их получили 32 успешных студента. Важно, что треть стипендиатов сегодня трудится на комбинате. В их числе Дмитрий Булатов. За десять лет, прошедших с момента выпуска, он успел стать мастером завода по производству теплоизоляционных материалов (ТИМ), высококлассным специалистом. А теперь вместе с Валерием Юстусом поздравил новых стипендиатов, которых чествовали ни много ни мало на заседании ученого совета вуза.

- Конечно, приятно быть одним из первых получателей персональной стипендии. Мне вообще повезло: в горном я получил отличные знания и опыт, а работа на комбинате позволила развиваться и подниматься по карьерной лестнице, - говорит Булатов.

Главные требования к потенциальному стипендиату - учеба без троек и практика на комбинате или в его подразделениях. А вот устраиваться после окончания вуза на Ураласбест или нет, каждый решает сам. Среди сегодняшних награжденных уже есть определившиеся. Например, студент пятого курса Николай Дябин - дважды стипендиат, проходил практику на асбестообогатительной фабрике и точно знает, где начнет трудовой путь.

- Работать буду в Асбесте. Правда, сначала - служба в армии. Но, думаю, год пролетит быстро, - говорит он.

Пятикурсник Владислав Камаев - из трудовой династии асбестовцев: дед сейчас на пенсии, но за его плечами - путь машиниста электровоза в карьере, мама работает экологом на заводе ТИМ. Но семейная традиция - не единственный фактор при выборе работодателя.

- Много думал о будущем, о развитии горной отрасли. Полезные ископаемые будут нужны всегда. Сделал выбор в пользу взрывного дела. Уверен, это перспективное направление. В общем, буду работать на Ураласбесте. При этом хочу заниматься и наукой, поступить в аспирантуру, - делится планами Владислав.

Кстати, проректор УГГУ Сергей Упоров, оказывается, тоже родом из Асбеста. Первая запись в его трудовой книжке сделана на комбинате - помощник слесаря. Когда учился в горном, вся группа была из Асбеста: тогда представительство УГГУ работало на базе учебного комбината плюс набрали ребят, окончивших Асбестовский техникум. Все, что происходит на комбинате, проректору до сих пор очень интересно. Тем более что этому способствует тесное сотрудничество предприятия и вуза.

- Ураласбест - один из стратегических партнеров УГГУ. Это современный тренд практической подготовки студентов, полное погружение их в производство: базовая кафедра готовит специалистов для конкретного предприятия, их проблемам посвящены курсовые и дипломные работы. Сейчас в Асбесте учатся 13 человек, - поясняет Сергей Упоров.

По его словам, практикоориентированная программа специалитета - попытка решить проблему дефицита кадров в области обогащения полезных ископаемых. Вуз ежегодно выпускает два десятка дипломированных обогатителей. А заявок от предприятий - около 800. Беда в том, что часто выпускники не хотят уезжать из мегаполиса, а обогатительные фабрики в крупных городах, естественно, не строят. Зато тех, кто решается на переезд, как правило, ждет быстрый карьерный рост.

Кстати

В 2019 учебном году по целевому направлению от ОАО "Ураласбест" в Уральском государственном горном университете обучалось 46 человек. В Асбестовском политехникуме учатся 32 работника комбината.