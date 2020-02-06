Региональный фонд капремонта оказался замешан в неприятной ситуации: одна из его сотрудниц в сговоре с подрядчиком обогатилась на десять миллионов рублей.

Как рассказали в СКР по Свердловской области, расследование уголовного дела уже завершено. Его фигуранты - начальница одного из отделов фонда, индивидуальный предприниматель, который "за вознаграждение" от трех до пяти процентов от стоимости контрактов в 2016-2019 годах систематически оказывался победителем конкурсов, проводимых фондом, а также посредник. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 204 (коммерческий подкуп) и 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе).

Общая сумма откатов за несколько лет составила 10,7 миллиона рублей. Заплатив, подрядчик мог быть уверен, что акты выполненных его фирмой работ будут подписаны без замечаний и оплачены без задержек.

Капремонт, наряду с ветхим и аварийным жильем, входит в ТОП-10 проблем, на которые чаще всего жаловались жители Свердловской области в центр "ЖКХ-Контроль"

Чтобы собрать доказательную базу, следователи провели выемку документов, допросы и очные ставки, получили заключение нескольких судебных экспертиз, в том числе фонографической, лингвистической и почерковедческой. Дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

К слову, капремонт, наряду с ветхим и аварийным жильем, входит в ТОП-10 жилищно-коммунальных проблем, на которые чаще всего жаловались жители Свердловской области в центр "ЖКХ-Контроль": только с мая по декабрь 2019 года доля таких обращений составила 18,9 процента от общего количества. Чаще других недовольство высказывали жители Серова.

- Анализируя жалобы, мы видим, что людей беспокоят случаи, когда дома из категории аварийных переводят в категорию требующих капремонта. Это связано с непрофессионализмом либо "содействием" комиссии по оценке жилья. Кроме того, жильцы не могут разобраться в проектно-сметной документации по капремонту. Зачастую, читая ее, можно подумать, что это про другой дом, - комментирует статистику Евгений Сутягин, руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль". - Кроме того, поводом для обращений к нам становятся манипуляции с подписанием актов выполненных работ, разгильдяйство подрядчика и отклонения от первоначального задания, иногда - хищение материалов. Порой сами собственники проявляют халатность в выборе "ответственного лица", на самом деле не знающего, с какой стороны подходить к проекту, но четко выполняющего указания, где поставить подпись.

Кстати

План капремонта многоквартирных домов в Свердловской области за 2019 год выполнен полностью: строительно-монтажные работы велись на 1037 зданиях, в том числе на 31-м, перешедшем с 2018 года. Еще по 320 подготовлена проектно-сметная документация. Программа охватила 72 муниципалитета, затраты на нее составили 3,4 миллиарда рублей. В 2020 году запланирован капремонт 1044 жилых домов.