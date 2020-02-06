В течение трех недель представители власти и деловых кругов обсудят наиболее "горячие" темы налоговой, кадровой, земельной и инвестиционной политики. Состоится круглый стол, посвященный месту нацпроектов в планах предприятий, пройдет презентация стартапов для потенциальных инвесторов и другие мероприятия.

Традиционно Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представит результаты опроса, показывающего, насколько бизнес удовлетворен инструментами господдержки.

- Если посмотреть, как менялось настроение бизнеса на протяжении пяти лет, то можно отметить, что одни трудности, связанные с административно-государственной системой, сменяются другими, - комментируют результаты исследования в аналитическом отделе СОСПП.

Так, в 2015 году почти половина предприятий (46,4 процента) посчитала предлагаемые меры господдержки неэффективными. К 2019 году таких стало вдвое меньше. Количество недовольных забюрократизированностью процедур сократилось с 26,8 до 16 процентов. А вот на высокую налоговую нагрузку жалуются стабильно: было 39 процентов - стало 36.

Промышленники отмечают, что в прошлом году власти Свердловской области сделали ряд важных шагов для улучшения бизнес-климата. В частности, благодаря созданию общественных советов при всех министерствах удалось запустить механизм предоценки регулирующего воздействия нормативных актов - еще до того, как они будут внесены в правительство или Заксобрание. За год минэкономики приняло 70 предложений по совершенствованию нормативных актов, касающихся предпринимательства. В частности, расширился перечень видов деятельности, позволяющих иметь статус участника приоритетного инвестпроекта, а получать господдержку в сфере АПК теперь могут ИП, научные и образовательные организации.

В 2020 году промышленники предлагают расширить закон об инвестиционном налоговом вычете за счет высокотехнологичных производств. По словам исполнительного вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, инициатива появилась после послания президента, которым поручено компенсировать региональным бюджетам две трети выпадающих в таких случаях доходов.

Напомним: на Среднем Урале пользоваться этой льготой имеют право пока только участники приоритетного инвестпроекта по туризму и нацпроекта "Производительность труда". Но в 2019 году никто из них преференцию не получил, хотя в тот же нацпроект включено 45 свердловских предприятий. Причина - жесткость критериев: нужно не только иметь годовой оборот свыше 400 миллионов рублей, но и выполнять серьезные обязательства по росту фонда оплаты труда.

По мнению бизнеса, снижение требований к обороту хотя бы на 100 миллионов рублей обеспечит приток новых участников в нацпроект. В итоге бюджет все равно будет наполняться. В 2019 году в Свердловской области было реконструировано и создано более 60 производств. По данным минпромнауки региона, общая сумма вложений в них составила 70 миллиардов рублей. В 2020-м планируется реализовать еще несколько крупных проектов.

Прямая речь

Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП:

- Эффективность налоговых льгот нужно оценивать не только в лоб, но и косвенно: по созданию рабочих мест, отчислениям в бюджет от поставщиков. Иногда это перевешивает. При существующей системе бизнес не может воспользоваться инвествычетом из-за высокого входного порога. Да и регионы, где он введен, - по пальцам сосчитать. Дополнением к льготе может стать ускоренная амортизация для компаний, которые модернизируются. Уменьшение ставок налога на прибыль - капля, которая способна запустить серьезный, большой проект.