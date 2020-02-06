Новости

В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанке дали условный срок за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
В Новосибирске проверили анонимный конверт с надписью "сибирская язва" 09:14
Пермские школы закроют на карантин 09:08
В Уфе задержали мужчину с бриллиантом стоимостью в миллион рублей 09:02
В Афганистане похитили гражданина США 08:53
В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота 08:50
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов 08:50
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США 08:29
Видео: байкер пнул проезжающую машину и спровоцировал масштабное ДТП 08:20
Стали известны лидирующие по потреблению водки регионы 08:12
Росздравнадзор проверит производителей презервативов 08:00
Бучневич и Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" огорчили "Торонто" 07:56
Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете 07:55
Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за угрозы взрыва 07:42
WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе 07:32
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей 06:56
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля 06:50
Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС 06:21
Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме 06:20
Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 09:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оценят эффективность льгот

В Свердловской области стартуют традиционные Дни уральского бизнеса
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 25(8079)
В течение трех недель представители власти и деловых кругов обсудят наиболее "горячие" темы налоговой, кадровой, земельной и инвестиционной политики. Состоится круглый стол, посвященный месту нацпроектов в планах предприятий, пройдет презентация стартапов для потенциальных инвесторов и другие мероприятия.

Традиционно Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) представит результаты опроса, показывающего, насколько бизнес удовлетворен инструментами господдержки.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Реформа права избавит бизнес от обвинений в экономическом криминале

- Если посмотреть, как менялось настроение бизнеса на протяжении пяти лет, то можно отметить, что одни трудности, связанные с административно-государственной системой, сменяются другими, - комментируют результаты исследования в аналитическом отделе СОСПП.

Так, в 2015 году почти половина предприятий (46,4 процента) посчитала предлагаемые меры господдержки неэффективными. К 2019 году таких стало вдвое меньше. Количество недовольных забюрократизированностью процедур сократилось с 26,8 до 16 процентов. А вот на высокую налоговую нагрузку жалуются стабильно: было 39 процентов - стало 36.

Промышленники отмечают, что в прошлом году власти Свердловской области сделали ряд важных шагов для улучшения бизнес-климата. В частности, благодаря созданию общественных советов при всех министерствах удалось запустить механизм предоценки регулирующего воздействия нормативных актов - еще до того, как они будут внесены в правительство или Заксобрание. За год минэкономики приняло 70 предложений по совершенствованию нормативных актов, касающихся предпринимательства. В частности, расширился перечень видов деятельности, позволяющих иметь статус участника приоритетного инвестпроекта, а получать господдержку в сфере АПК теперь могут ИП, научные и образовательные организации.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Как будут развиваться в 2020 году порты юга России

В 2020 году промышленники предлагают расширить закон об инвестиционном налоговом вычете за счет высокотехнологичных производств. По словам исполнительного вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, инициатива появилась после послания президента, которым поручено компенсировать региональным бюджетам две трети выпадающих в таких случаях доходов.

Напомним: на Среднем Урале пользоваться этой льготой имеют право пока только участники приоритетного инвестпроекта по туризму и нацпроекта "Производительность труда". Но в 2019 году никто из них преференцию не получил, хотя в тот же нацпроект включено 45 свердловских предприятий. Причина - жесткость критериев: нужно не только иметь годовой оборот свыше 400 миллионов рублей, но и выполнять серьезные обязательства по росту фонда оплаты труда.

По мнению бизнеса, снижение требований к обороту хотя бы на 100 миллионов рублей обеспечит приток новых участников в нацпроект. В итоге бюджет все равно будет наполняться. В 2019 году в Свердловской области было реконструировано и создано более 60 производств. По данным минпромнауки региона, общая сумма вложений в них составила 70 миллиардов рублей. В 2020-м планируется реализовать еще несколько крупных проектов.

Прямая речь

Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП:

- Эффективность налоговых льгот нужно оценивать не только в лоб, но и косвенно: по созданию рабочих мест, отчислениям в бюджет от поставщиков. Иногда это перевешивает. При существующей системе бизнес не может воспользоваться инвествычетом из-за высокого входного порога. Да и регионы, где он введен, - по пальцам сосчитать. Дополнением к льготе может стать ускоренная амортизация для компаний, которые модернизируются. Уменьшение ставок налога на прибыль - капля, которая способна запустить серьезный, большой проект.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью