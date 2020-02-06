Нижний Тагил в рамках национального проекта "Экология" включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для всех хозяйствующих субъектов города.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, эксперимент стартовал 1 января 2020 года и продлится до конца 2024-го в 12 промышленных центрах России. Стоит задача снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу на 20 процентов. Планируется, что Росприроднадзор сделает сводные расчеты выбросов на территории города, на основании которых будет определен перечень загрязняющих веществ, подлежащих квотированию.

Нижний Тагил - единственный участник эксперимента в Свердловской области. На территории УрФО в него включатся также Челябинск и Магнитогорск, где экологическая ситуация также весьма неблагоприятная. Как уже сообщала "РГ", в начале 2020 года в Челябинске заработал онлайн-мониторинг выбросов крупных промышленных предприятий, данные которого отображаются на сайте областного минэкологии. Пока в нем участвуют только три компании, однако планируется, что ряды экологически ответственного бизнеса будут расширяться. Подобный мониторинг планируется запустить в нынешнем году и в Свердловской области, как сообщил побывавший с визитом на Среднем Урале замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Надо сказать, что уральские промышленники уже давно и активно занимаются снижением объема вредных выбросов. Наиболее остро эта проблема стоит для металлургических предприятий, из труб которых в атмосферу раньше вылетала вся таблица Менделеева. Сегодня ситуация существенно изменилась. В том же Нижнем Тагиле воздух уже отнюдь не такой загрязненный, как 20 лет назад, и это результат серьезной работы и огромных вложений предприятий в системы аспирации. Так, ЕВРАЗ НТМК ежегодно выделяет на природоохранные мероприятия более миллиарда рублей, и по итогам 2019 года комбинат стал победителем всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности-2019" в номинации "Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии". В числе награжденных также Синарский трубный завод, Ураласбест и другие производственные компании Свердловской области.

Сумму, потраченную "Форэс", можно сравнить с бюджетными тратами целого региона на национальный проект "Экология"

Надо сказать, что не только "киты" уральской промышленности, но и менее крупные предприятия реализуют экологически ответственную корпоративную политику. Например, компания "Форэс", которая работает в Сухом Логу, Асбесте и Каменске-Уральском. Безусловно, эти города по степени загрязнения воздуха не ровня Нижнему Тагилу, и все же развитая промышленность и растущее количество автомобилей вносят негативный вклад в их экологию. Поэтому важно, что производственный бизнес осознает свою ответственность и планирует развитие производства с учетом соблюдения природоохранных норм.

"Форэс" в 2019 году увеличил инвестиции в экологическую безопасность почти вдвое - на эти цели направлено 166,7 миллиона рублей. Львиная доля затрат - свыше 150 миллионов - пришлась на приобретение и монтаж нового газоочистного оборудования, а также на обслуживание действующих природоохранных систем. Еще около 13 миллионов израсходовано на ведение экологического мониторинга, утилизацию водных стоков и твердых отходов, экологическое проектирование и другие необходимые мероприятия.

Много это или мало? Пока в открытых источниках нет данных об аналогичных инвестициях других предприятий такого масштаба. Но можно, к примеру, сравнить сумму, потраченную "Форэс", с бюджетными тратами целого региона на национальный проект "Экология". По данным правительства Свердловской области, в 2019 году на финансирование пяти региональных направлений этого нацпроекта направлен 321 миллион рублей.

- Вложения в экологию мы наращиваем постоянно, - подчеркивает главный эколог ООО "Форэс" Татьяна Сарапульцева. - К примеру, в 2018 году по сравнению с 2017-м они увеличились на четверть. Значительный прошлогодний подъем нацелен на создание резерва очистных мощностей. Он дает возможность развиваться, с запасом укладываясь в установленные нормативы.

Поясним: продукция компании "Форэс" - керамические пропанты - очень востребована в сфере нефтегазодобычи, и спрос на нее продолжает расти. Уральский производитель планирует наращивать выпуск, при этом не забывая об экологии: здесь опережающими темпами модернизируют системы очистки воздуха, чтобы в будущем они могли обслуживать возросшие производственные мощности, сохраняя выбросы в пределах допустимых значений. Сегодня же они не превышают трети допустимого безопасного объема.

Вообще-то по-настоящему вредных выбросов, отравляющих окружающую среду, на производстве пропантов нет. Единственное, что улетает в атмосферу, - пыль, образующаяся в ходе помола оливина, природного безвредного сырья. Так что главная задача заводских экологов - обеспечить качественную фильтрацию воздуха, а также водяного пара, содержащего некоторое количество пыли. С этой целью в подразделениях компании реализуют проект модернизации систем воздухоочистки, который получил поэтичное название "Фильтры для облаков". В четырех подразделениях "Форэс" поэтапно заменяют прежние агрегаты на современные рукавные фильтры - установлено уже 135. Их эффективность характеризует такой факт: на башенных распылительных сушилах степень улавливания пыли достигла 99,9 процента.

Многие мероприятия, начатые в прошлом году, еще не завершены, так что реальные вложения в экологию 2019 года даже больше отчетных. Точную сумму расходов в компании обещают подсчитать в 2020 году. Как и сделать выводы об их эффективности, собрав значительный объем данных экомониторинга.

Между тем

В июле 2019 года за реализацию проекта "Фильтры для облаков" компания "Форэс" была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019, которая вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.