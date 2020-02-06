Русский музей готовится к открытию филиала в Когалыме

Столица нефтегазовой отрасли России Когалым в ближайшее время упрочит свою репутацию культурного кластера. Ориентировочно в 2023 году перед жителями города и всего Ханты-Мансийского региона, уже увидевших самые популярные спектакли Малого театра, открывшего здесь свою сцену, распахнет двери филиал Государственного Русского музея (ГРМ).

Самой свежей информацией о запуске этого проекта с "Российской газетой" поделилась заместитель Генерального директора ГРМ по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

Анна Юрьевна, что скрывается за понятием "филиал Русского музея"? В чем его отличие от уже существующих в различных регионах культурно-выставочных центров ГРМ?

Анна Цветкова: Филиал - это обособленное подразделение юридического лица, находящееся вне места его расположения и работающее как его представительство. В таком контексте у нас сейчас нет ни одного филиала. Но такой появится в 2023 году в Кемерово, именно в качестве структурного подразделения. Это положение внесено в устав Русского музея. Все, что касается культурно-выставочных центров - это проекты, не финансируемые Русским музеем, возможные только при поддержке местных властей и обычно при участии бизнеса.

Что касается Когалыма, то сначала, предположительно в сентябре нынешнего года, там откроется культурно-выставочный центр - но с прицелом на создание филиала с постройкой специального здания, как в Кемерово. Наши специалисты сейчас пишут техническое задание с пожеланиями, что бы мы хотели видеть в этом помещении.

Пока же мы говорим о выставочном пространстве в здании, там нам выделяется порядка 500 квадратных метров. Мы сейчас тоже работаем над планами, чертежами, прикидываем, что и где разместить. Около 200 метров отведено под выставочные площади, далее у нас планируется, как в других культурно-выставочных центрах, деятельность образовательного центра для детей и виртуального филиала Русского музея. Здесь же разместим творческие мастерские, зоны отдыха для сотрудников.

Не такая уж большая площадь, получается…

Анна Цветкова: Я бы так не сказала. Мы ведь совсем не знаем этот город. Не знаем аудиторию, с которой нам придется работать. Предстоит проведение социологических опросов, исследование настроений населения, построение диалога. В Когалыме живет чуть более 60 тысяч человек. Получить огромные площади и при этом иметь пустые пространства не хотелось бы.

Если говорить о выставках, то можно провести параллели с театром: публика пришла, посмотрела и ушла. Но когда работают просветительские программы, такие как уже зарекомендовавшие себя "Здравствуй, музей", "Изобразительное искусство и математика" и так далее - они дают гораздо больше возможностей привлечь и удержать внимание посетителей. И создать такую ситуацию, чтобы они возвращались снова и снова. Речь идет не только о школьниках и дошкольниках, но и о семейном досуге.

После открытия культурно-выставочных центров в Русском музее появилось понимание особенностей работы в регионах?

Анна Цветкова: Да, есть много интересных наблюдений. Везде проводятся абсолютно разные выставки, которые мы не экспонируем во всех филиалах. Например, мы не везем современное искусство в Ярославль, запрос тамошней аудитории - произведения 18-19 веков. А вот в Казани с удовольствием идут на эксперименты. Недавно коллеги подготовили там мультимедийную экспозицию по творчеству Филонова. Структура выставочных центров остается одна, но наполнение разное. Очень важно подобрать кадры на местах. Это большая работа. ГРМ является методическим центром для 250 музеев России. Туда выезжают наши специалисты, существует и дистанционное обучение. В Когалыме будет подписано соглашение о сотрудничестве с местным музейным центром, который будет тесно работать с нами на стадии создания культурно-выставочного центра Русского музея.

Но все же КВЦ и собственно филиал музея - разные вещи. Как будет формироваться коллекция нового филиала?

Анна Цветкова: Это вопрос будущего. Мировая практика предусматривает экспонирование определенного процента любой коллекции, вне зависимости от ее объема. Это порядка семи процентов и никак не более десяти. Так мы ежегодно проводим 10-15 выставок в регионах. Добавьте сюда зарубежные выставки, плюс выставочное пространство в Малаге - более 4500 квадратных метров. И выставки, которые проходят в Петербурге.

Какая бы ни была огромная коллекция в ГРМ, но она показывается интенсивно. В Когалыме мы на месте посмотрим, что выставлять в филиале. Пока же обсуждается вопрос об экспонировании там ряда шедевров, попавших в Русский музей в составе коллекции российского нефтепромышленника Василия Кокарева. В конце его жизни большая часть коллекции была выкуплена vинистерством императорского двора, в том числе работы Брюллова, Тропинина и Венецианова.