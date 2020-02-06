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06.02.2020 09:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перейдут на займы

Федерация уменьшит бюджетную поддержку предпринимательства
Текст: Мария Лисина
Российская газета - Экономика УРФО № 25(8079)
В 2020 году из областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) будет направлено 587 миллионов рублей - чуть меньше, чем в прошлом году. Однако представители областной власти подчеркивают, что их внимание к этому сектору не ослабнет, - приток средств уменьшится только из госказны.
Малое наукоемкое предприятие "АЙ-ТОР", получившее в 2019 году господдержку, планирует выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Фото: Татьяна Андреева/РГ Малое наукоемкое предприятие "АЙ-ТОР", получившее в 2019 году господдержку, планирует выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Малое наукоемкое предприятие "АЙ-ТОР", получившее в 2019 году господдержку, планирует выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Это нас не пугает, поскольку в том числе и за счет федеральной поддержки нам удалось докапитализировать региональные институты развития - фонд микрофинансирования и гарантийный фонд. На сегодняшний день их общий объем составляет 3,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, - заверяет министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По ее словам, суммарно объем финансовой поддержки бизнеса будет на уровне прошлого года - не менее 2,5 миллиарда рублей. Чиновники отмечают, что 2019 год для нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал образцово-показательным: в регионе появилось 750 новых субъектов МСП, а число участников проекта перевалило за 27 тысяч.

Особое внимание в прошлом году в регионе уделяли развитию социального предпринимательства: обучающие акселерационные программы в 10 городах прошли 1500 человек, в этой сфере стартовало 127 проектов, зарегистрировано 28 субъектов МСП. Расширились и меры поддержки экспортеров: благодаря им в 2019 году 82 компании заключили 190 экспортных контрактов на сумму 9,3 миллиона долларов. Кроме того, в минувшем году в структуре Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) появился Центр компетенций в сфере сельхозкооперации, ставший агрегатором всех финансовых инструментов и программ для аграриев.

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В последние годы упор в поддержке бизнеса делается не на субсидии, а на возвратные меры - например, льготные займы. В 2019-м благодаря поручительствам СОФПП малые компании получили 5,8 миллиарда рублей. Сам фонд также выступает кредитором, по сути, превратившись из государственного института развития в микрофинансовую организацию, оказывающую малым предпринимателям небезвозмездную помощь - хотя и на льготных условиях.

- У банков количество договоров с субъектами МСП в разы меньше. Это говорит о том, что фонд занял заметную нишу на рынке финансовых услуг для предпринимателей, - с гордостью признается директор СОФПП Илья Сулла. - Конечно, мы не конкурируем с банками, работаем с небольшими суммами - до 5 миллионов рублей. Средняя сумма выданных займов составляет 2,3 миллиона.

В этом году в планах фонда выдать не менее 250 поручительств и около четырех сотен займов, а также в три раза нарастить "магазин франшиз", который сейчас насчитывает 33 бренда.

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