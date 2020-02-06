Департамент образования Тюменской области приступил к приему конкурсных заявок на господдержку исследований, соответствующих программным задачам недавно созданного при Тюменском госуниверситете Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ). Финансовое обеспечение грантов беспрецедентно - на пять лет в бюджете зарезервировано 750 миллионов рублей.

Сумма солидная даже по федеральным меркам. Причем ее не считают рациональным сильно дробить: предполагается выделить пять грантов по 150 миллионов рублей. Каждый, в свою очередь, делится на пять частей, то есть ежегодно получателю субсидии предстоит осваивать по 30 миллионов. Впрочем, разность траншей не исключается.

Конечно же, в исследовании будут заняты не один-два человека, а минимум 15. Руководить коллективом станет ведущий ученый - не обязательно россиянин. Среди главных условий для претендентов - достаточное количество публикаций в авторитетных изданиях и патентов на изобретения, обоснование расходов с их детализацией, готовность создать специализированную лабораторию. Ну и, разумеется, соответствие проекта какому-либо фундаментальному направлению НОЦ. Это ресурсы и качество окружающей среды Арктики, человек в высоких широтах, цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, биологическая безопасность людей, животных, растений.

Сформирован центр, напомним, для реализации майского указа главы государства. Учредили Западно-Сибирский НОЦ три субъекта РФ - Тюменская область, Югра и Ямал. Отсюда географическое, экономическое, экологическое триединство центра, объединившего ряд институтов РАН, несколько университетов, группу разнопрофильных промышленных компаний.

Перспектива развития НОЦ зависит от уверенности бизнеса в эффективности инновационных разработок, крепости партнерских связей

Перспектива развития любого такого учреждения прямо зависит от уверенности бизнеса в эффективности инновационных разработок, от крепости партнерских связей. Для получения ощутимой отдачи и вложения должны быть соответствующими - измеряться миллиардами рублей. Бюджету в одиночку не потянуть. Между тем Миннауки РФ нацеливает на двукратное увеличение в ближайшие годы объема капиталов из сектора реальной экономики, направляемых на исследования и разработки. И тут стартовый "выстрел" тюменского правительства должен, по всей видимости, быстро раскрутить маховик процесса.

Для сравнения: максимальный размер годового гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) - 1,25 миллиона рублей, Российского научного фонда - 6-8 миллионов. А у Фонда Бортника - полмиллиона, и то на пару лет. Скромна господдержка и в регионах, даже богатых. К примеру, несколько лет назад победителями конкурса, финансируемого на паритетных условиях РФФИ и правительством Ямала, были признаны 13 заявок от ученых из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. На всех пришлось 6 миллионов рублей. В прошлом году технопарк Югры поощрил грантами четырех участников конкурса проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, разделив между ними 1,5 миллиона.

Итак, конкурсные заявки Тюмени принимают до 26 февраля, конверты с ними вскроют на следующий день. В течение двух недель эксперты будут знакомиться с проектами, отбирая лучшие. Затем итоговую информацию разместят на портале правительства региона. В марте узнаем имена "мультимиллионеров".