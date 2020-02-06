На Северском трубном заводе (СТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию, ТМК) открыли высокопроизводительный комплекс термообработки труб. Его мощность 300 тысяч тонн продукции в год - в два раза больше, чем у двух действующих линий.

Благодаря новому оборудованию предприятие теперь способно отгружать до 90 процентов товарной продукции с термообработкой в соответствии с требованиями заказчиков, среди которых "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и другие крупные игроки рынка углеводородов.

Не менее востребована такая продукция и в строительстве, ЖКХ, машиностроении.

Пуск нового комплекса открывает для завода большие перспективы: сегодня нефтяникам и газовикам приходится продвигаться все дальше на север, разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Трубы для скважин нужны особенно прочные, но вместе с тем пластичные, стойкие к низким температурам и химреагентам. Эти показатели задаются не только маркой стали - основные свойства закладываются при термообработке.

- Одновременно можно поместить в печь 48 труб длиной до 13,5 метра. Затем резкое охлаждение в пятисекционном спрейере (устройстве, где вода подается на внутреннюю и внешнюю поверхность под высоким давлением) для формирования необходимой структуры и механических свойств. В каждом спрейере 1325 форсунок, расположенных под определенным углом. Технология уникальная, позволяет добиться гарантированных механических свойств и геометрии трубы за счет более равномерного охлаждения, - рассказывает технический директор СТЗ Владимир Топоров. - На следующем этапе - отпуск металла, то есть повышение пластичности и вязкости стали, снижение склонности к хрупкому разрушению и общая стабилизация структуры. Дальше продукция отправляется на калибровочный стан и в трубоправильную машину, где ей придают нужный диаметр. Остывает в этот раз уже в естественных условиях.

По его словам, оборудование участка предназначено для высокоточной термической обработки и обеспечения уникальных свойств материала труб за счет формирования наноструктур с заданными параметрами и, как следствие, возможность повышения эффективности производства и радикального расширения рынков сбыта.

ТМК вложила в техперевооружение одного из старейших предприятий России свыше 1,1 миллиарда долларов

Пуском этого участка на СТЗ завершили комплексную модернизацию всей производственной цепочки. Программа техперевооружения стартовала в 2002 году и стала заметной в масштабе отрасли: ТМК вложила в обновление одного из старейших предприятий России свыше 1,1 миллиарда долларов. Без остановки действующего производства старые мартены заменили на машину непрерывного литья заготовок и дуговую сталеплавильную печь, установили новый трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM, построили для него блок очистных сооружений.

- Производительность оборотного цикла водоснабжения - 2500 кубометров в час. Эффективность очистки от взвешенных веществ - 96-97 процентов, от нефтепродуктов - 90-92. Осадок не сбрасываем в окружающую среду, а используем в электросталеплавильной печи повторно вместо антрацита, так как в нем высокое содержание углерода. За счет этого экономим на сырье до 10 миллионов рублей в год. Любая оборотная система имеет свойство накапливать соль - мы и эту проблему решили вместе со "СвердНИИхимммашем": благодаря разработанной ими вакуум-выпарной установке стоки доочищаются и делятся на дистиллят и кристаллы соли. Соль утилизируется, а дистиллят пригоден для технических целей, - раскрывает нюансы начальник энергоцеха СТЗ Константин Горбунов.

Помимо экономической ценности, у проекта имеется еще и серьезная экологическая: "зеленая" технология позволяет повторно использовать до 20 миллионов кубометров очищенной воды и снизить водозабор из реки Чусовой. В целом же техперевооружение помогло предприятию снизить забор воды на технологические нужды более чем в четыре раза, а сброс - в 2,4. Образование твердых отходов сократилось в 35 раз, удельные выбросы в атмосферу - почти вчетверо.

Нас провели по всему производственному циклу - огромные и почти безлюдные цеха. Плавка, превращение заготовки в трубу, закалка - все автоматизировано, трубы буквально летают от одного участка к другому, оставляя после себя только ощущение жара на щеках. Управляют всеми процессами операторы, которые сидят наверху, за пультами и мониторами.

- Цифровые технологии гарантируют высокое качество продукции, но ими нужно овладеть. Поэтому подготовка кадров - ощутимая статья расходов не только в Полевском, но и на других предприятиях холдинга. Мы создали систему сквозного образования от рабочих профессий до высшего управленческого звена, встроенную в производственный процесс. Наши постоянные партнеры в этом деле - колледжи в Полевском и Каменске-Уральском, вузы: УрФУ, МИСиС, РГУ нефти и газа имени Губкина. Ведем совместные НИОКР со Сколково, челябинским филиалом РосНИТИ, - говорит председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

От масштабов реконструкции на заводе действительно дух захватывает, и не только у журналистов: на торжественный пуск пригласили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, представителей Росприроднадзора и Минпромторга РФ.

- Металлургия - сфера, где невозможно применить одно радикальное решение, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с воздействием на окружающую среду. Мне кажется, в Полевском удалось реализовать идею перехода на наилучшие доступные технологии. Пока редкий для России пример, чтобы предприятие, которому 280 лет, превратили в современное производство. Все это вписывается в экологическую доктрину страны, - оценил увиденное замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

По мнению директора департамента металлургии Минпромторга РФ Павла Сервотинского, сегодня трубная промышленность является самой высокотехнологичной в отрасли. За последние 10 лет в модернизацию мощностей вложено 500 миллиардов рублей. Инвестиции направлены в первую очередь на повышение конкурентоспособности продукции, соответствие международным стандартам, увеличение экспортного потенциала.

Комментарий

Анатолий Чубайс, председатель правления УК "Роснано":

- Мы с партнерами построили и модернизировали 105 заводов, СТЗ - один из них. Технологий такого класса в мире единицы. Мне приходилось участвовать в пуске масштабных объектов, здесь вместе с масштабом видишь еще наноразмерную точность соединений. Настоящий хай-тек. И это то, что востребовано потребителем.