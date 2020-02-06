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06.02.2020 11:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске из-за теплой погоды начали демонтировать ледовый городок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске из-за аномально теплой погоды власти приняли решение о демонтаже ледовых фигур на главной площади города.

Фото: Ivelin Aleksanrov/flickr.com
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Любимое место отдыха детворы будет закрыто до выходных, сообщили в четверг в городской администрации.

- Это связано с необходимостью демонтировать ледовые фигуры, которые разрушаются из-за капризов погоды, - пояснили в мэрии. - Нам их тоже безумно жаль, но это необходимо для безопасности посетителей.

Впрочем, отметили в мэрии, демонтаж коснется только тех фигур, которые, подтаяв, создают угрозу.

Стоит отметить, что на новогоднее украшение главной площади Челябинска власти потратили свыше пяти миллионов рублей.

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