В Челябинске из-за теплой погоды начали демонтировать ледовый городок

В Челябинске из-за аномально теплой погоды власти приняли решение о демонтаже ледовых фигур на главной площади города.

Любимое место отдыха детворы будет закрыто до выходных, сообщили в четверг в городской администрации.

- Это связано с необходимостью демонтировать ледовые фигуры, которые разрушаются из-за капризов погоды, - пояснили в мэрии. - Нам их тоже безумно жаль, но это необходимо для безопасности посетителей.

Впрочем, отметили в мэрии, демонтаж коснется только тех фигур, которые, подтаяв, создают угрозу.

Стоит отметить, что на новогоднее украшение главной площади Челябинска власти потратили свыше пяти миллионов рублей.