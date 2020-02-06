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06.02.2020 09:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нефтяники по месту жительства

В югре откроется филиал Пермского политеха
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Экономика УРФО № 25(8079)
В нынешнем году в городах Когалым, Покачи и Лангепас впервые пройдет централизованный набор абитуриентов для поступления в Пермский политехнический национально-исследовательский университет (ПНИПУ).

Чтобы познакомить ребят с возможностями вуза, рассказать о перспективах технического образования и углубить профильные знания, представители политеха побывали в школах Югры. В их числе были эксперты, имеющие большой опыт подготовки к сдаче Единого госэкзамена по математике и физике, - именно эти предметы необходимы для поступления в вуз по направлениям "Технологические машины и оборудование", "Нефтегазовое дело", "Прикладная геология", "Нефтегазовые техника и технологии". Такие специалисты всегда востребованы в северной автономии, основой экономики которой остается нефтедобыча. Но возможностей образовательных учреждений самой Югры для подготовки достаточного количества квалифицированных кадров недостаточно. Поэтому сотрудничество с авторитетным пермским вузом для округа очень ценно.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Молодые югорчане, которые в этом году поступят на первый курс, начнут учиться в Перми. Но к 2023 году в Когалыме будет построен студенческий кампус, так что завершить образование они смогут уже на родине.

В Югре отмечают: открытие филиала ПНИПУ поспособствует развитию в регионе современной научной и образовательной среды. Подготовка инженерных кадров для нефтегазовой отрасли будет вестись в соответствии с передовыми международными стандартами, а к обучению планируется привлечь ведущих российских и иностранных преподавателей. При этом современный вузовский комплекс в Когалыме объединит под одной крышей научные подразделения, лаборатории, учебные аудитории, общежитие, спортивные залы.

- Строительство филиала - результат многолетнего сотрудничества Пермского политеха с крупнейшей нефтедобывающей компанией, - сообщил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Общество Образование Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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