В каких городах России выгоднее всего поменять "однушку" на "двушку"

Как сильно отличаются цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в регионах и городах страны? Аналитики подсчитали, что дешевле всего переезд из меньшей квартиры в большую обойдется в Архангельске и Смоленске. А дороже всего - в Москве.

Так, по данным портала Domofond.ru, в среднем перебраться из "однушки" площадью 35 квадратных метров в "двушку" 49,2 "квадратов" обойдется для россиян в 585 779 рублей.

Архангельск и Смоленск - города с самой маленькой разницей цен: в обоих случаях переезд будет стоить 300 000 рублей. Далее в рейтинге - Орел, где эта сумма на 60 000 больше. И на четвертом месте - Иваново, в котором улучшить свои жилищные условия стоит еще плюс 10 тысяч рублей.

В топ-10 городов с бюджетными вариантами попали также Йошкар-Ола, Волжский, Киров и Волгоград. А замыкают этот список Кострома и Магнитогорск: средняя стоимость переезда в обоих населенных пунктах - 450 000 рублей.

При этом, как отмечают эксперты, в Архангельске переезжающие получают дополнительные 14 квадратных метров жилплощади, а в Магнитогорске -16.

Дороже всего перебраться в квартиру побольше обойдется живущим в Москве и Сочи россиянам. В столице за переезд в двухкомнатные апартаменты придется выложить 3 199 945 рублей, а в черноморском курортном городе - два миллиона. Третье с конца место - у Санкт-Петербурга: 1 800 001 рубль потребуется для расширения жилплощади с 37 квадратных метров до 55.

В списке дорогих Подмосковье представлено городами Химки, Балашиха и Подольск. Также в эту часть рейтинга попал Владивосток, где разница между "однушкой" и "двушкой" - 1 300 000 рублей. На сто тысяч меньше - в Якутске. В Тюмени эта сумма равна 1 170 000. А замыкает список Новороссийск с цифрой 1 012 000.

Что касается разницы между меньшей и большей жилплощадью в городах-миллионниках, то самым недорогим будет переезд для обитателей Волгограда: доплата составит 440 000 рублей.

Далее идет Пермь, где двухкомнатная квартира стоит на 520 000 рублей дороже "однушки", затем - Нижний Новгород и Омск (в обоих случаях сумма равна 550 тысячам). Немного больше стоит переезд в Челябинске - 570 тысяч. В соседнем Екатеринбурге сумма уже солиднее: 629 800 рублей.