Одно из крупных промышленных предприятий региона объявило, что уходит от сдельщины и переходит на повременку. Причем не волевым решением руководства: сейчас на предприятии обсуждают плюсы и минусы двух подходов и приглашают к разговору всех сотрудников. Так какая же система оплаты труда более прогрессивная - сдельная или повременная? И почему вообще возник этот разговор?

Производители титана на Урале работают под заказ и не гонятся за валом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Курс на уход от сдельщины на металлургическом предприятии, производящем титан и изделия из него, взяли несколько лет назад. Вопрос деликатный, поскольку затрагивает интересы и рабочих, и руководства, пишет заводская газета "Новатор". Поэтому многотиражка пригласила всех желающих высказаться на эту тему на своих страницах. Пока, по данным издания, число сторонников сдельщины и повременки примерно одинаково.

Оказывается, сдельщиков - кузнецов, плавильщиков, станочников - на верхнесалдинском предприятии стало заметно меньше. Многие рабочие волнуются, что ликвидация сдельной формы приведет к сокращению зарплаты. Газета успокаивает: два года назад рабочих двух цехов перевели на повременку, но перед этим пересмотрели нормы и ввели доплату за многостаночное обслуживание.

Заводчанам объясняют, зачем вообще нужны перемены, на наглядных примерах. Так, в 2018 году токари-карусельщики одного из цехов перевыполнили план в четыре раза. Однако для этого рабочие самовольно откорректировали управляющие программы. В результате время обработки изделий сократилось за счет увеличения скорости резания и сокращения программы обработки заготовок. Инженеры поставили "диагноз": опасное нарушение технологии. Чтобы лишить самодеятельных "рационализаторов" стимула, пришлось внести изменения в положение об оплате сменного нормированного задания. Средний доход станочников был сохранен, но технологию они больше не нарушали - просто не было смысла.

Пока большая часть работников титанового предприятия - сдельщики. Но, судя по всему, стахановские подвиги здесь уже не требуются: работодателю не нужно "много-много продукции", требуется другое - конкретное количество, качественно и точно в срок.

Подобные ситуации возникают и на других предприятиях, и нередко новации внедряются не без проблем.

- Сколько существуют эти формы оплаты труда, столько же не утихают споры о том, какая из них лучше, эффективнее в условиях современной экономики. На мой взгляд, обе обладают плюсами и минусами, но имеют право на существование. Выбор зависит от особенностей конкретной отрасли или участка производства, от задач, стоящих перед предприятием на данном этапе развития, - считает главный специалист департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской области Валерий Капустян.

По его словам, сдельная оплата целесообразна там, где можно измерить результаты работы и поставить заработок в прямую зависимость от выработки. Ее применяют, если нужно стимулировать рабочих к дальнейшему росту объемов выпуска, если количественные показатели они в состоянии увеличить. При сдельщине важную роль играет нормирование труда.

В современной экономике работодателю уже не нужно "много-много продукции", требуется другое - конкретное количество, качественно и точно в срок

А повременка появляется в тех случаях, когда работник не может влиять на рост выработки при регламентированных технологических процессах. Обычно так оплачивается труд руководителей, инженерно-технических работников, специалистов и служащих, часто и вспомогательных рабочих. И будущее, кажется, именно за этой формой оплаты.

- Сегодня в экономически развитых странах уже 80 процентов рабочих находятся на повременке, - уверяет завкафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Наталья Тонких. - Дело в том, что рыночная экономика работает "под заказ", при этом вид выпускаемой продукции может измениться или понадобится перебросить рабочих на другое направление. А сдельщина чревата перепроизводством. Часто бывает, что изготовленное сверх заказа потом просто невозможно сбыть. К тому же ее главные минусы - вал в ущерб качеству, нарушения правил охраны труда.

К слову, активно внедряемая сегодня практика "бережливого производства" предполагает именно повременную форму с премиальным аспектом. В отличие от сдельщины, при повременной форме оплаты труда у работника есть стимул и возможность повышать свою квалификацию. А от этого в том числе зависит и рост производительности труда.

В итоге Наталья Тонких склоняется к тому, что повременная форма с установленной нормой выработки - это хорошо. Конечно, если средние заработки работников при этом не уменьшатся. Увы, нередки и случаи ухудшения условий труда. На практике бывает так: сначала коллективу объявляют о введении сдельщины, и работники "набирают обороты", резко увеличивая объемы выпуска продукции. Супервыработка фиксируется и становится нормой... при последующем переходе на повременку. Это недопустимо, считают эксперты.

- При всей важности выбора формы оплаты труда гораздо важнее, чтобы весь процесс проходил в строгом соответствии с трудовым законодательством. В статье 135 Трудового кодекса РФ, например, говорится, что "локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников", - напоминает Валерий Капустян. - Именно поэтому на предприятиях, где сильные профсоюзы, заключают коллективные договоры, при этом защищенность работников при любой форме оплаты труда на порядок выше.

Тем временем

На днях в Екатеринбурге подписано трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в УрФО. Срок действия документа - 2020-2022 годы, одним из основных его пунктов стала совместная работа властей, работодателей и профсоюзов по увеличению заработной платы на предприятиях федерального округа.