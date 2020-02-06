Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

В списке несколько правил. Так, нужно часто мыть руки с мылом, а также чистить и дезинфировать поверхности с моющими средствами. Можно использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки.

Нужно соблюдать расстояние и этикет. "Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных", - поясняют в Роспотребнадзоре.

Также нужно избегать трогать руками глаза, нос или рот. Именно через слизистую распространяются вирусы гриппа и коронавируса.

Для снижения риска заболевания стоит надевать маску или использовать другие подручные средства защиты. Кроме того, стоит избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, поясняют в ведомстве. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Рекомендуется соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, физическую активность, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

В случае заболевания нужно оставаться дома и срочно обратиться к врачу.

Симптомами гриппа, как и коронавирусной инфекции являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

В конце декабря 2019 года в Китае началась эпидемия коронавирусной инфекции. Сейчас вирус распространяется также в других странах. Уже зарегистрировано около 30 тысяч заболевших.