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06.02.2020 09:34
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции

Текст: Евгений Гайва

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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В списке несколько правил. Так, нужно часто мыть руки с мылом, а также чистить и дезинфировать поверхности с моющими средствами. Можно использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки.

Нужно соблюдать расстояние и этикет. "Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных", - поясняют в Роспотребнадзоре.

Также нужно избегать трогать руками глаза, нос или рот. Именно через слизистую распространяются вирусы гриппа и коронавируса.

Для снижения риска заболевания стоит надевать маску или использовать другие подручные средства защиты. Кроме того, стоит избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, поясняют в ведомстве. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Фото: Инесса Доценко/РГ
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Рекомендуется соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, физическую активность, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

В случае заболевания нужно оставаться дома и срочно обратиться к врачу.

Симптомами гриппа, как и коронавирусной инфекции являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

В конце декабря 2019 года в Китае началась эпидемия коронавирусной инфекции. Сейчас вирус распространяется также в других странах. Уже зарегистрировано около 30 тысяч заболевших.

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