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06.02.2020 11:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе

Текст: Константин Щепин
В Москве высоко оценивают оперативность и прозрачность предоставляемой Китаем информации о распространении коронавируса нового типа. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Китай предоставляет прозрачную информацию о ситуации вокруг распространения коронавируса нового типа. Ежедневно сообщается статистика заболевших, умерших и выздоровевших. Подробно описываются меры по борьбе с эпидемией. Информации поступает достаточно для того, чтобы понимать реальную картину происходящего", - говорит собеседник информслужбы.

Волин особо отметил, что транспарентность и проверяемость соответствующей информации обеспечивается не только по правительственным каналам, но и китайскими медиа, которые поставили процесс борьбы с эпидемией нового коронавируса под народный контроль. Так, Медиакорпорация Китая на мультимедийной платформе "Яншипинь" ведет круглосуточную прямую трансляцию возведения спецклиник для заболевших вирусной пневмонией в городе Ухань - очаге распространения инфекции. Это не просто "живая картинка" - комментарии к трансляции может оставить любой желающий: как гражданин КНР, так и иностранец. Среди отслеживающих процесс стройки - множество профессиональных инженеров и медиков, которые дают свои советы, помогая повысить эффективность работ.

"Мы считаем такой подход крайне эффективным. Это обеспечивает более широкую вовлеченность общества в управление государством. В России также стали применять практику постоянной интернет-трансляции с возведения социально значимых объектов", - отмечает Волин.

На платформе "Яншипинь" уже были проведены прямые круглосуточные трансляции со стройки двух специализированных госпиталей для заразившихся новым коронавирусом. Самых активных онлайн-наблюдателей в Китае прозвали "виртуальными народными контролерами". Их количество росло кратно каждый день: сначала 30 миллионов, на следующий день - 50 миллионов, еще через день - 80 миллионов. Они не только дают советы, но и поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, другие рисуют фанфики, третьи заказывают рабочим еду на вынос и медицинские маски.

Первый спецгоспиталь на 1000 мест под кодовым названием "Локи" был сдан в эксплуатацию 2 февраля. Вторая спецклиника на 1500 мест под кодовым названием "Тор" была достроена 5 февраля. Строители признали, что помощь "виртуальных контролеров" сыграла большую роль в оптимизации работ: обе клиники были отстроены за 10 дней.

Сейчас платформа "Яншипинь" ведет прямые трансляции с мест разворачивания мобильных госпиталей в Ухане. Их устанавливают на городских стадионах и выставочных центрах. В мобильные госпитали будут доставляться пораженные новым коронавирусом пациенты в некритическом состоянии. В общей сложности планируется развернуть более 10 мобильных госпиталей, которые обеспечат десятки тысяч мест для заболевших. Число "виртуальных контролеров" за обустройством мобильных госпиталей уже превысило 100 миллионов. Прямую интерактивную трансляцию этих работ уже назвали "главным блокбастером Китая-2020".

Наблюдатели констатируют: оперативность реакции китайских властей на распространение нового коронавируса беспрецедентно высока. Многие зарубежные медиа назвали меры КНР по сдерживанию эпидемии "китайской скоростью", высоко оценив не только оперативность возведения госпиталей, но и стремительную подачу информации о ситуации на местах.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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