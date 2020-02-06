Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия заняла второе место по объемам поставок энергоносителей в США. Согласно отчету Управления энергетической информации минэнерго США, в тот месяц из РФ в Соединенные Штаты было экспортировано 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Это рекордный показатель за последние восемь лет.

Первое место традиционно занимает Канада, поставившая в октябре 136,5 миллиона баррелей. Третье досталось Мексике (17 миллионов), четвертое - Саудовской Аравии (13,7 миллиона), пятое - Бразилии (9 миллионов баррелей). К пятерке лидеров приблизились только Колумбия (8,2 миллиона), Ирак (7,8 миллиона) и Эквадор (7,6 миллиона), остальные страны значительно от них отстали.

Согласно статистике, Россия обычно находится на третьей строчке в списке крупнейших поставщиков энергоносителей в США. Изменить свою позицию в октябре нашей стране удалось благодаря увеличению доли нефтепродуктов (их поставки выросли в 2,5 раза по сравнению с показателями на начало 2019 года).