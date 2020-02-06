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06.02.2020 08:29
Рубрика: Экономика

Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

Текст: Юрий Когалов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В октябре 2019 года Россия заняла второе место по объемам поставок энергоносителей в США. Согласно отчету Управления энергетической информации минэнерго США, в тот месяц из РФ в Соединенные Штаты было экспортировано 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Это рекордный показатель за последние восемь лет.

Фото: REUTERS
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Первое место традиционно занимает Канада, поставившая в октябре 136,5 миллиона баррелей. Третье досталось Мексике (17 миллионов), четвертое - Саудовской Аравии (13,7 миллиона), пятое - Бразилии (9 миллионов баррелей). К пятерке лидеров приблизились только Колумбия (8,2 миллиона), Ирак (7,8 миллиона) и Эквадор (7,6 миллиона), остальные страны значительно от них отстали.

Согласно статистике, Россия обычно находится на третьей строчке в списке крупнейших поставщиков энергоносителей в США. Изменить свою позицию в октябре нашей стране удалось благодаря увеличению доли нефтепродуктов (их поставки выросли в 2,5 раза по сравнению с показателями на начало 2019 года).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Россия и США

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