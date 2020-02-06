Банки могут ужесточить условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов из-за повысившихся рисков в этом сегменте рынка. По сути, это означает, что низкие ставки и хорошие условия по кредиту получат в основном только "сильные" и проверенные заемщики. Среди самих банков для слабых игроков места тоже не остается - рынок в ближайшее время могут покинуть еще около 30 кредитных организаций.

Такие выводы следуют из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства НКР.

К концу 2019 года темпы роста беззалогового кредитования физлиц уже замедлились до 20%. Это следствие мер Банка России по охлаждению сегмента, чтобы избежать быстрого роста долговой нагрузки граждан. Так, с октября при выдаче потребкредита больше 10 тысяч рублей банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем оно выше, тем сильнее выданный кредит давит на капитал банка.

На этом фоне, по оценкам НКР, рост необеспеченного кредитования притормозит в 2020 году до 12%, а если ЦБ решится на новые ограничения, то и еще сильнее.

Так, несмотря на замедление роста после введения ПДН, доля кредитов сроком более трех лет остается высокой: к концу 2019 года она приблизилась к 60% от суммы беззалоговых потребкредитов. ЦБ уже выразил озабоченность тенденцией к удлинению потребительских ссуд для снижения формального ПДН заемщиков. В связи с этим в НКР оценивают вероятность введения мер по ограничению роста доли кредитов свыше трех лет как очень высокую, однако рассчитывают, что до середины года этого не произойдет.

Возможные дополнительные ограничения ЦБ могут включать как прямые запреты выдавать кредиты без обеспечения заемщикам с высоким ПДН либо выдавать кредиты сроком свыше пяти лет, так и более мягкие варианты - например, ограничение максимальной доли необеспеченных кредитов свыше пяти лет в портфеле банка, полагает директор-руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.

Чем заменить банковский вклад для роста своих накоплений

При этом банки уже активно корректируют свои кредитные политики с учетом возросших рисков необеспеченного кредитования. Одни банки могут ужесточить требования к заемщикам и снизить уровень одобрения новых заявок, другие - повысить ставки для самых рискованных заемщиков, говорит Доронкин. В целом фокус в необеспеченном кредитовании сместится к более надежным клиентам, которым банки смогут предложить ставки пониже, отмечает он. Но кредитная политика конкретного банка будет во многом определяться запасом капитала и маржинальностью бизнеса: отдельные банки могут продолжить принимать повышенные риски, что будет компенсироваться ставками, добавляет аналитик.

Кроме того, в НКР ожидают, что в 2020 году на 10% сократится и количество банков в целом, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной расчистки сектора Банком России. Так, за 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло также 12 реорганизаций в форме присоединения.

По оценкам НКР, в 2020 году могут быть отозваны лицензии еще у 25-30 банков. С учетом добровольных ликвидаций и реорганизаций общее число банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года, прогнозируют в агентстве. Речь в основном о небольших банках, в том числе региональных, уточняет Доронкин. Но отзыв у них лицензий не означает, что освободится ниша для других игроков: исходя из специфики и размера, такие банки, как правило, не занимают значимых позиций на региональных рынках, а их бизнес часто носит нерыночный характер и ориентирован на кредитование компаний-акционеров. Однако по мере уменьшения числа банков концентрация сектора на крупнейших игроках продолжит расти, считает аналитик.