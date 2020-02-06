Российскому кино могут сократить экспортные субсидии

За 2019 год Россия экспортировала свои мультфильмы, фильмы и сериалы в 134 страны мира. Рост индустрии заставил государство включить ее в перечень отраслей с большим экспортным потенциалом. Однако до сих пор неясно, что будет с финансированием обеих программ поддержки экспорта контента кино- и IT-отраслей, утвержденных в конце 2019 года.

Первая программа предполагает компенсацию до 40% расходов российским кинопроизводственным компаниям, у которых заключены контракты с иностранными студиями на съемки фильмов или производство анимации в России - так называемые рибейты. Вторая субсидия - на адаптацию аудиовизуального контента к требованиям внешних рынков и его продвижение за рубежом (компенсация до 70% расходов на маркетинг, дубляж, перевод и подготовку титров).

Сериал "Лунтик и его друзья" купил крупнейший китайский детский телеканал

В 2019 году на "рибейт" правительство согласовало 70 млн рублей (в 2020 году сумма должна была составить 750 млн рублей), на субсидию по адаптации - 300 млн рублей (на 2020 год - 950 млн рублей). Суммы были одобрены в декабре на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Однако уже в январе возник вопрос пересмотра одобренного финансирования обеих программ.

"Мы уже провели переговоры с зарубежными партнерами, которые готовы снимать в России - с расчетом на те возможности, которые нам открывают новые субсидии, - говорит председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов. - На мероприятия в Берлине - в феврале - и в Каннах - в мае - у нас запланированы подписания контрактов. Ведь как только постановления вышли, все сразу взялись за работу. В процессы вовлечены зарубежные партнеры, вложены частные деньги. Если субсидий не будет, наша репутация - под вопросом".

IT и киноиндустрия - драйверы российской сферы услуг, по-настоящему успешные и востребованные на внешних рынках. "Во всем мире экспорт услуг постепенно начинает превалировать, - говорит руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко. - В некоторых странах его вклад в ВВП вырос до 30%. А в нашей стране едва дотягивает до 1% при огромном потенциале многих направлений, поэтому мы и запустили новые меры поддержки в сфере экспорта услуг".

При разработке субсидий изначально рассматривалось несколько отраслей, но только IT и киноиндустрия оказались готовы подписаться под теми KPI, которые правительство ставит перед отраслями - получателями субсидии: кратное увеличение экспорта.

"Субсидии - не бесплатные, - поясняет Евгения Данильченко. - В них прописаны показатели, которые демонстрируют экономический эффект от вложенных государством средств - заключение компаниями экспортных контрактов. Для IT этот показатель примерно 1 к 5, для кино - 1 к 3. То есть на один рубль, вложенный государством, IT-экспортеры привлекут в страну в виде экспортной выручки не менее 5 рублей, а производители кино и анимации - не менее 3 рублей".

Одно из ярких достижений российской анимации - продажа мультипликационного сериала "Лунтик и его друзья" на крупнейший китайский детский телеканал CCTV Kids. Китайское ТВ выкупило сразу 513 серий, включило сериал в прайм-тайм, а маленькие зрители уже мечтают о новых игрушках в виде персонажей мультфильма.

"Еще 5-6 лет назад российского зрительского кино вообще не было на мировых экранах. Авторское было, а зрительского - нет. А сейчас мы вышли на мировые рынки и достаточно уверенно себя там чувствуем. Потенциал далек от того, чтобы быть исчерпанным, и без поддержки экспорт российского кино существенно замедлится", - подчеркивает Сельянов.

Пока господдержка, главным образом, заключается в субсидировании участия поставщиков контента в международных выставочных мероприятиях. Так, РЭЦ в 2017-2019 годах организовал участие российских компаний под единым зонтичным брендом "Made in Russia" ("Сделано в России") в более чем 10 крупнейших международных мероприятиях. На 2020 год запланировано уже 8 таких мероприятий, среди которых рынки контента, в том числе в рамках крупнейших кинофестивалей - таких как Каннский, Торонто.

Евгения Данильченко рассказывает, что Россию для съемок кинопроектов рассматривают Израиль, США, Китай, Япония, Швейцария. Субсидия по рибейту уже сейчас должна распределяться среди желающих организовать съемки иностранных проектов на территории России.

Поддержка российских производителей кино и анимации - это не только продвижение нашей продукции на экспорт, но и привлечение иностранных инвестиций в страну, а компаний - для съемок на территории России. "Съемки в регионах могут стать толчком к развитию кинотуризма, который сейчас очень популярен в мире, - говорит Евгения Данильченко. - Самый успешный фильм российского проката - "Холоп" - снимался под Псковом в поселке Пушкинские Горы. И если бы нам удалось объединить усилия с регионами, раскрутить программы рибейта, то это дало бы совершенно потрясающий эффект: создание новых рабочих мест в регионах, привлечение туристов на места съемок и развитие огромной "околокиношной" инфраструктуры".