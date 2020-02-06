Сам себе добытчик

Зарегистрироваться в новом статусе может любой гражданин России независимо от места жительства и прописки, но вести свою деятельность нужно в одном из 23 регионов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской ,Челябинской областях, республике Татарстан, Красноярском, Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии.

К многочисленной категории самозанятых относятся люди, которые получают доход исключительно от работы на себя. Они оказывают индивидуальные услуги, часто - на дому: мастер маникюра, репетитор, фотограф, кондитер, дизайнер. Приглядитесь к своему окружению и вы легко дополните список. К самозанятым также относятся те, кто сдаёт в аренду жилое помещение.

И есть категория самозанятых, совмещающих с основной работой. Это люди, которые официально трудятся в какой-либо компании или учреждении, но получают дополнительный доход. Например, в свободное от работы время работают парикмахером, дизайнером, мастером по маникюру и т.д.

По последним данным, с начала года в этом статусе зарегистрировались более 200 тысяч человек.

Льготный налог "свободным художникам"

Самозанятым нужно платить со своего дохода не 13%, как наёмным работникам, а всего 4% - если они получают плату от физических лиц, и 6% - если от юридических. Налоговая ставка не будет увеличена до конца 2028 года. К примеру, при доходе в 30 тыс. руб. в месяц со штатного сотрудника удержат в качестве налога 3 900 руб., а самозанятый, имея аналогичный доход, заплатит всего 1 200 руб.

Всем, кто зарегистрировался в качестве самозанятых, предоставляется налоговый вычет 10 000 рублей. Как это работает? Налоговые ставки временно снижаются: при работе с физлицами до 3%, с юрлицами и ИП - до 4%. Разница субсидируется из суммы вычета. Как только он будет использован, налоги будут рассчитываться по обычным ставкам.

Важно, что часть выплат автоматически направляется в фонд медицинского страхования, поэтому у самозанятых сохраняется право на стандартное медицинское обслуживание. Налог уплачивается только если самозанятый получает доход. Поэтому во время отпуска или "простоя", никаких отчислений делать не придётся.

Статус в несколько кликов

Чтобы платить налоги по новому, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Многие, возможно, думают, что это сложный и хлопотный процесс, который сопровождается поездками в банк и налоговую. Это не так. Для регистрации можно использовать мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Процедура занимает всего несколько минут, и она абсолютно бесплатная.

Выберите в приложении банка опцию "Свое дело" (категория "Госуслуги" во вкладке "Платежи"), укажите одну из своих карт для приема гонораров от клиентов. Помните, что при регистрации нельзя, например, использовать кредитную или зарплатную карту. Если другой у вас нет, можно бесплатно оформить новую цифровую карту: она обслуживается бесплатно и выпускается онлайн. С её помощью легко отделить поступления от клиентов от других финансовых операций. Такое обособление позволит без проблем отслеживать поток гонораров и прикидывать сумму налога.

Как только вы разобрались с картой, нужно заполнить всего несколько полей - номер телефона, регион и вид деятельности. После ваша заявка отправится в налоговую, а о завершении процедуры регистрации вы узнаете через смс-сообщение.

Польза "Своего дела"

Теперь самое время "обживаться" в "Своём деле" и воспользоваться пакетом бесплатных сервисов от Сбербанка. Начнём с услуги по формированию чеков. Передать покупателю чек после поступления оплаты- обязательное условие для самозанятых и чек единственная форма отчётности. Именно по ним и ФНС рассчитает сумму налога. Кроме того, наличие чека чрезвычайно важно как для вас, так и для клиента. Это дает новым клиентам уверенность в качестве ваших услуг или при направлении вам предоплаты. Сформировать чек при оплате наличными или поступлении денег от вашего клиента - юридического лица можно в пару кликов в приложении "Сбербанк онлайн". Там же в случае ошибки или возврата товара, документ можно отозвать за несколько секунд.

После регистрации самозанятому будет бесплатно предоставлен доступ в новый сервис - "Онлайн-календарь". С его помощью клиенты смогут записываться к вам самостоятельно, видя свободные слоты.

Будет полезен "Конструктор сайтов" за 0 рублей, который поможет самостоятельно сделать веб-страницу и привлечь потенциальных клиентов. Заметный сайт - это выход на новые рынки и новых заказчиков. Тем более, что официально зарегистрированные самозанятые могут не опасаться предлагать свои услуги открыто и указывать их реальную стоимость.

Никогда не поздно и повысит уровень предпринимательской грамотности. Все самозанятые, зарегистрированные через "Сбербанк Онлайн", получат доступ к закрытому разделу обучающей платформы "Деловая среда", где много полезной информации - онлайн-курсы, статьи, видео.

Кроме того, самозанятый может рассчитывать на практическую правовую помощь. В сервисе "Личный юрист" доступны три бесплатные устные консультации юриста по любым вопросам - деловым, частным, бытовым. Услугу можно получить в течение трех месяцев с момента регистрации в сервисе "Личный юрист".

Помимо пользы от продуктов пакета "Свое дело", регистрация в приложении "Сбербанк Онлайн" предполагает существенные бонусы и в перспективе. Например, доходы, полученные через Сбербанк в качестве самозанятого, в дальнейшем будут учитываться при получении кредита. Словом, с помощью сервиса можно "закрыть" ряд базовых проблем и высвободить руки для своего дела.

Все эти бесплатные и полезные сервисы доступны не только тем, кто зарегистрировался через Сбербанк, но и тем, кто сделал это через ФНС. Подробнее как их получить на сайте Сбербанка в разделе "Самозанятым", там же есть ответы на самые часто задаваемые вопросы.