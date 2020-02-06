Сборная России с поражения стартовала на Шведских играх, являющихся третьем этапом хоккейного Евротура. В вынесенном матче, который состоялся в четверг в Хельсинки, команда Алексея Кудашова уступила хозяевам льда финнам - 0:3.

Александр Самонов встал на ворота после провального начала матча с финнами. Фото: РИА Новости

На турнир россияне приехали экспериментальным составом. Без игроков старше 30 лет и всего с пятью, перешагнувшими 25-летний рубеж. Зато в состав попали сразу шесть парней, взявших в январе "серебро" молодежного чемпионата мира.

Другое дело, что у главного тренера нашей сборной Алексея Кудашова почти не было возможности поработать с "материалом" напрямую. 3 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи, а уже 4-го числа национальная команда улетела в Хельсинки, где и провела единственную тренировку перед матчем.

Неизвестно, что повлияло сильнее, необходимость играть фактически с чистого листа или зашкаливающее количество молодежи в составе, но старт матча сборная России провалила. Финны могли открыть счет почти сразу после вбрасывания, когда Ере Иннала выскочил один на один: спас Тимур Билялов, дебютировавший в свитере национальной сборной. Впрочем, отсрочка взятия наших ворот получилась небольшая. Через несколько секунд Теему Пулккинен щелкнул от борта, и с этим броском Билялов не справился - 0:1. Так Суоми вышли вперед уже на первой минуте встречи.

В составе сборной России дебютировали сразу шесть игроков, которые в январе взяли "серебро" молодежного чемпионата мира

К седьмой минуте россияне пропустили еще дважды, и Билялов отправился на скамейку, а его место в воротах занял Александр Самонов. Это помогло стабилизировать игру в защите, а вот в атаке огорчить соперника нам так и не удалось.

Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет против шведов в Стокгольме 8 февраля, а 9 числа там же сыграет с чехами.