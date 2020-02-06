Лавров: Санкции США против Кубы нарушают права человека

Глава МИД России Сергей Лавров начал трехдневный визит в Латинскую Америку с вечерней встречи 5 февраля (6 февраля по мск - "РГ") со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Перед переговорами руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, прошедших в городе Сантьяго-де-Куба, Лавров и Родригес посетили мемориальное кладбище Санта-Ифигения - место захоронения национальных героев Кубы. Здесь под звуки военного оркестра состоялась церемония возложения венков к могилам легендарного Команданте Фиделя Кастро и национального кубинского героя Хосе Марти. Также высокопоставленные дипломаты почтили память национального героя Острова свободы Карлоса Мануэля де Сеспедеса и матери другого кубинского героя Антонио Масео - Марианы Грахалес.

Предваряя свою поездку в Латинскую Америку, Сергей Лавров дал большое интервью информационному агентству Prensa Latina. "Мы специально подобрали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы", - пояснил в беседе с латиноамериканскими журналистами глава МИД РФ.

В нем же он раскритиковал американскую экономическую блокаду и вводимые администрацией президента США Дональда Трампа санкции против "Острова Свободы". А отношения Москвы и Гаваны назвал моделью "долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, не подверженного внешней конъюнктуре и ориентированного в том числе на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности Кубы".

Подробности состоявшихся непродолжительных переговоров Сергея Лаврова и Бруно Родригеса (весь визит главы МИД РФ на Кубу занял около 2 часов) не раскрывались. Источники в российской делегации пояснили "РГ", что для Москвы было важно "продемонстрировать солидарность" с Гаваной на фоне нарастающего санкционного давления Вашингтона на Кубу. Оно, по оценкам работающих в Гаване российских дипломатов, заметно и негативно сказывается на экономике островного государства - растут цены на продукты питания и сокращается прибывающий на Кубу морским путем поток иностранных туристов.

"Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека, ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане", - подчеркнул Лавров в интервью Prensa Latina.

По его словам, в Москве рассматривают введение Штатами новых ограничительных мер в отношении Гаваны "как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности".

Латиноамериканское турне главы МИД России продолжится 6 февраля в Мексике, где Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Визит Лаврова в Мехико проходит в 130-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, отметила в преддверии поездки Лаврова в Западное полушарие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Из Мексики министр иностранных дел России переместится в Венесуэлу. На 7 февраля в Каракасе запланированы встречи Лаврова с президентом страны Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и главой МИД Хорхе Арреасом. Визит в Боливарианскую Республику символично пройдет в год 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Каракасом.