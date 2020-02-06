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06.02.2020 19:10
Рубрика: Культура

Шоу "Слабое звено" возвращается в эфир на канале "Мир"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Возвращение шоу "Слабое звено" - канал "Мир", 14 февраля в 19.15
Главный герой "Триггера" - психолог с нестандартным методом работы. Фото: предоставлено Первым каналом Главный герой "Триггера" - психолог с нестандартным методом работы. Фото: предоставлено Первым каналом
Главный герой "Триггера" - психолог с нестандартным методом работы. Фото: предоставлено Первым каналом

Шоу "Слабое звено" возвращается на российские экраны. Телеигра будет выходить на канале "Мир", вести ее продолжит трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Съемки новых выпусков начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал снимет 32 эпизода.

О том, что "Мир" выкупил права на адаптацию у компании BBC Studios, стало известно в конце октября 2019-го. Производством программы занимается "Студия 2В", выпускающая шоу "Сто к одному", "Своя игра", "Всемирные игры разума".

Фото: AP Photo/Wally Fong
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"Слабое звено" - это адаптация британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны впервые шоу вышло в 2001 году.

- Людям было интересно увидеть себя в нестандартной ситуации, а мне было очень интересно наблюдать за людьми, потому что в таких сложных обстоятельствах открывается истинный человек. Я благодарна "Слабому звену", потому что программа действительно помогла мне лучше понимать людей. Уверена, что сейчас буду разбираться еще лучше. Я сопереживаю игрокам, очень обидно за участников, которых несправедливо выгоняют, - говорит ведущая шоу Мария Киселева.

Авторы обещают зрителю новую телевизионную картинку, но классический сценарий и образ ведущей.

- Есть ли ведущая "Слабого звена" во мне в жизни, нужно спрашивать не меня, а тех людей, с которыми я общаюсь. В этом образе мне комфортно, возвращаться спустя 15 лет азартно, я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха, - делится Киселева.

Кстати, участником "Слабого звена" может стать любой желающий: телеканал запустил специальный сайт, где зрители могут проверить свои силы.

Сериал "Триггер" - на Первом канале, с 10 февраля в 21.30

Драма "Триггер" рассказывает о неординарном психологе Артеме, который использует в работе "провокационную терапию". Этот психолог не ведет долгих сеансов, а пациенты ненавидят его. Но только он может им действительно помочь. Только он знает, как встретить их самые ужасные страхи лицом к лицу.

Фото: Maxx-emv/ wikipedia.org
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Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально устраивает неловкие ситуации и выталкивает клиентов из зоны психологического комфорта… Кстати, провокативная психология - это реальный метод. Идея сериала появилась благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном - адептом провокативного метода, применяющим его в своей профессиональной деятельности.

Исполнители главных ролей Максим Матвеев и Виктория Маслова ("Ивановы-Ивановы", "Тиски") вместе с продюсером Александром Цекало представляли проект на кинорынке в Каннах в 2018 году, где права на собственную адаптацию купили представители из США и Японии.

- Да, мой персонаж сложный, но это нормально для человека, который пытается изменить мир. Он делает это хорошо, но испытывает трудности в том, чтобы изменить свою собственную жизнь, - говорит Матвеев.

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