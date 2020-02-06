В четверг Следственный комитет неожиданно объявил, что не только поймал подозреваемого в убийстве известного криминального лидера Вячеслава Иванькова, более известного в определенных кругах под кличкой Япончик, но и уже предъявил этому человеку обвинение. Уточним, с момента гибели Иванькова не прошло и одиннадцати лет.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что ее ведомство при содействии Московского уголовного розыска ГУ МВД России по Москве задержало Муртази Шадания.

- По версии следствия, в 2009 году Шадания "в составе организованной группы" совершил убийство Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе", - уточнила Петренко.

Шадания следил за Иваньковым, обеспечил транспортировку оружия, из которого авторитета убили, в Москву, а в день нападения - 28 июля 2009 года - около одного из столичных ресторанов, вместе с другими "вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства".

В СК уверяют, что поиск остальных причастных к преступлению они продолжают.

В очень разнообразной жизни у Вячеслава Иванькова было очень много имен - "Япончик", "Кириллыч", "Батя", "Японец", "Дед", "Ассирийский зять". Но в истории криминальных группировок он остался под первым именем.

Иваньков родился в 1940 году в неблагополучной семье. Слабый от рождения ребенок, он еще в школе решил стать сильным и пошел в секцию бокса. Проблемы с законом у подростка начались в 14 лет.

Окончив восемь классов, Иваньков поступил в цирковое училище. Хотел стать воздушным гимнастом. Говорят, подавал надежды. Но потом очень неудачно упал. На этом цирк кончился.

У Иванькова было много имен, но в истории криминала он остался под первым именем - "Япончик"

Работал слесарем на комбинате бытового обслуживания, дорос до бригадира. Женился. Родился сын. С милицией познакомился в 60-х годах прошлого века. За сопротивление милиции при задержании попал в клинику Кащенко и вышел с длинным диагнозом, в котором фигурировало слово "шизофрения".

В серьезный криминал его привел Геннадий Карьков - он же вор в законе "Монгол". Когда того посадили надолго, его ученик Иваньков создал свою банду. Сел в середине семидесятых. Будучи в Бутырке, получил статус "вора в законе". Его люди трясли так называемых цеховиков.

В начале 90-х, после очередного срока, уехал в Америку, где вскоре снова сел фактически за то же самое - вымогательство. Считался главой "русской мафии" в Нью-Йорке. Отсидев за океаном девять лет и семь месяцев, был депортирован на родину.

В Москве у правоохранителей к нему также были вопросы, но наши присяжные его оправдали. Иваньков публично пообещал стать тихим пенсионером. Но, судя по покушению, у него это не вышло.