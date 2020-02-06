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06.02.2020 14:27
Рубрика: Общество

Загадочные предметы найдены при сканировании древних мумий в Перу

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Western Ontario Фото: University of Western Ontario
Фото: University of Western Ontario

Исследователи из Университета Западного Онтарио (Канада) рассказали о результатах сканирования древних мумий, которое было проведено по новой технологии. Последняя позволила просветить ткань, не прикасаясь к раритетам, и определить не только положение мумифицированных людей, но и обнаружить находящиеся при них предметы.

Отчет об уникальном исследовании опубликован на сайте университета. Ученые впервые применили мобильный рентгеновский комплекс, который позволяет изучать мумии в полевых условиях. Полученные двумерные снимки образуют своего рода мозаику, из которой затем "сшиваются" цифровые изображения.

Фото: Yasuo Yanagida, Kokugakuin University
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Для эксперимента были выбраны древние мумии, найденные на территории Перу. Работы начались в прошлом году. Эксперимент прошел успешно, и новая технология теперь, вероятно, будет широко использоваться антропологами.

Сканирование провела команда во главе с профессором Эндрю Нельсоном. Исследование было проведено в полевых условиях в древнем городе Пачакамеке, в Перу, где в 2015 году было обнаружено почти 200 мумий. За шесть дней антропологи сделали 880 рентгеновских снимков и 31 компьютерное сканирование.

Мумии датируются периодом от 1100 до 1470 года нашей эры. Анализ показал, что человеческие останки, плотно укутанные при погребении в ткани, далеко не во всех "свертках" сохранились целиком. Повышенный интерес вызвали предметы, которые сканер обнаружил внутри "свертков".

Установлено, например, что в ряде случаев вместе с останками были завернуты украшения из раковин и какие-то камни. В одном из мумифицированных "свертков" находится загадочный согнутый диск, который исследователи прозвали "тако".

У одного погребенного человека сканер обнаружил некий острый предмет, пронзающий его глазницу. Еще в одном случае технология позволила обнаружить татуировку на руке погребенного. Один из покойных по какой-то причине был обсыпан семенами, он покоится в них, словно в облаке.

Еще один вопрос, на который пока нет ответа - была ли мумификация тел намеренной или же тела мумифицировались непреднамеренно в результате воздействия на тела сухого климата? Многие мумии были обнаружены в песке, который вполне мог запустить естественные процессы мумификации.

Вместе с тем исследование дало новый ключ к пониманию того, кем были погребенные люди, как они жили, как взаимодействовали со своими соплеменниками и уважали ли их после смерти. Полученные данные очень важны для изучения доколумбовой жизни в Перу.

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