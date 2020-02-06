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06.02.2020 11:50
Рубрика: Спорт

СМИ: Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства ситуацией в клубе

Текст: Максим Домчев
Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства ситуацией в команде, сообщает Gazzetta Dello Sport. Свою готовность заполучить игрока уже выразили пять клубов.

Причиной ухода лидера атак "сине-гранатовых" может послужить конфликт со спортивным директором команды Эриком Абидалем и недовольство работой нового главного тренера Кике Сетьена.

Фото: Reuters.
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Контракт Месси с "Барселоной" истекает в конце июня 2021 года, и уже этим летом он может бесплатно покинуть клуб, используя соответствующую опцию в договоре. Среди претендентов на 32-летнего аргентинца значатся французский "Пари Сен-Жермен", английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", итальянские "Ювентус" и "Интер". При этом заработная плата игрока должна составлять от 50 до 80 миллионов евро в год.

По данным издания, в "Барселоне" придумали план, если Месси все же уйдет. В таком случае трансферной целью каталонцев станут бразильский форвард "ПСЖ" Неймар, уже выступавший за каталонскую команду в 2013-2017 годах, и аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду выступает с 2004 года. В общей сложности в составе каталонцев провел свыше 700 игр и забил более 600 голов. Вместе с "Барселоной" Месси стал 10-кратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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