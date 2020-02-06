СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску

Столица Сирии - Дамаск - вновь подверглась ракетному обстрелу. Средства ПВО отражают воздушную атаку, сообщило в четверг агентство SANA.

По его данным, речь идет об ударе со стороны Израиля по западным районам Дамаска, пишет ТАСС. О жертвах и разрушениях информации нет. Агентство отмечает, что большинство ракет были сбиты прежде, чем они достигли целей.

Ранее сообщалось, что в среду бандформирования открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Алеппо. В результате погибли четыре человека и еще семь получили ранения. Сирийская артиллерия ответила огнем, боевики понесли потери в живой силе и технике.