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06.02.2020 17:01
Рубрика: Экономика

Специалисты рассказали, кого чаще всего атакуют киберпреступники

Текст: Юлия Кривошапко
Киберпреступники проявляют огромный интерес к банкам, платежным системам, онлайн-ритейлу и сайтам знакомств. Специалисты отмечают рост числа атак на ресурсы компаний и организаций, работающих в этих сферах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Да и в целом инцидентов, связанных с DDoS-атаками, за последний год стало больше, говорится в исследовании Qrator Labs.

Фото: iStock
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"По нашим оценкам, общее количество DDoS-атак за 2019 год выросло примерно в 1,5 раза, - отмечает Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. - Такую динамику обеспечило увеличение числа атак на отдельные индустрии: банки, платежные системы, криптобиржи, онлайн-ритейл, сайты знакомств".

Злоумышленники атакуют ресурсы с целью шантажа, вымогательства, саморекламы, исходя из своих политических позиций, иногда просто для развлечения. Если крупный бизнес может выдержать нападения, то для среднего бизнеса - это большая проблема: у небольших компаний часто нет свободных финансовых ресурсов для использования внешних решений по защите на постоянной основе, поэтому они чаще других становятся жертвами DDoS-атак, говорит Гавриченков.

"Для защиты от массовых атак сегодня достаточно следовать типовым рекомендациям, - казывает в свою очередь Евгений Гнедин, руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies.

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Но такой подход, по его словам, не работает при сложных целенаправленных атаках профессиональных хакеров. "Нужно изучать их техники и инструменты, внедрять специализированные системы защиты, которые способны такие инструменты и техники обнаружить: SIEM (Security information and event management), NTA (Network traffic analysis), песочницы (Sandbox). И конечно, важно повышать практические навыки сотрудников служб информационной безопасности, ведь противостояние сложным угрозам требует высокой квалификации персонала", - указывает Гнедин.

Экономика Финансы Digital Интернет Хакерские атаки

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