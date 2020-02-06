Государственная таможенная служба (ГТС) Киргизии снова возглавила республиканский рейтинг самых коррумпированных госорганов. Такие данные представил Национальный статистический комитет, проведя опрос среди граждан КР в конце 2019-го.

По информации Нацстаткома, первые пять мест в рейтинге заняли ГТС, министерство здравоохранения, Госслужба исполнения наказаний, мэрии Бишкека и Оша, Госстрой. Последние - Антимонопольная служба, Госагентство по делам местного самоуправления, МЧС, полномочные представительства правительства в областях, местные госадминистрации.

Киргизстанцы называют таможенную службу самым коррумпированным ведомством уже четвертый год подряд.

Участие в опросе, проводимом Нацстаткомом дважды в год по всей республике, принимает более трех тысяч человек. Так называемый индекс доверия населения является обобщенным показателем массовых настроений общества, "отражающим его отношение к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления страны".

В 2018 году в пятерку лучших министерств и ведомств, по мнению киргизстанцев, вошли местные госадминистрации, Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Госкомитет информационных технологий и связи, министерство чрезвычайных ситуаций и министерство культуры, туризма и информации. Худшими были признаны министерство здравоохранения, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, министерство внутренних дел, Госслужба исполнения наказаний, Государственная таможенная служба.

Как пояснили в Нацстаткоме, на оценки, которые выставляют респонденты, влияют, в первую очередь, события, напрямую касающиеся населения. К примеру, в 2015-м Государственная служба исполнения наказаний республики оказалась единственным ведомством с минусовым показателем (-1,7 балла). Тогда несколько заключенных приговоренных к пожизненному лишеню свободы убили четырех охранников и совершили побег. Пока их разыскивали, вся страна, особенно жители Бишкека и Чуйской области, находились в страхе. Естественно, эта трагедия не могла не сказаться на отношении киргизстанцев к госоргану, отвечающему за содержание и охрану осужденных.

Что касается таможенной службы, то эта структура ежегодно оказывается в центре различных скандалов. В этом отношении не стал исключением и 2019-й. Местные СМИ рассказали о созданной схеме, позволявшей нелегально реэкспортировать в Казахстан и Россию китайские товары на миллионы долларов. Дорогая продукция, к примеру, могла быть оформлена как дешевый текстиль и уже под его видом переправлялась в другие страны ЕАЭС. За каждый грузовик с "переименованным" товаром чиновники, включая экс-заместителя председателя ГТС, якобы получали до пяти тысяч долларов, а в месяц сумма вознаграждений достигала трех миллионов долларов.

Кстати, по данным Нацстаткома, индекс доверия к госорганам в сельской местности страны выше, чем в городах. Причина в том, что горожане имеют больший доступ к госуслугам, чем жители села. Соответственно у них повышенные требования к чиновникам.

Тем временем



Благодаря проведенной в министерстве труда и социального развития цифровизации удалось сэкономить миллиард сомов, ранее безадресно направлявшихся на выплату соцпомощи. Об этом на встрече с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым сообщил глава ведомства Улукбек Кочкоров. "Автоматизация процессов позволяет устранить возможность механических ошибок при назначении пособий, минимизировать коррупционные риски и исключить возможность двойных назначений", - отметил министр.