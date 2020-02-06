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06.02.2020 15:29
Рубрика: В мире

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Текст: Юрий Когалов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады, чтобы заблокировать рассмотрение законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Как напоминает strana.ua, сегодня украинский парламент планировал во втором чтении принять этот законопроект. К этому дню документ был переписан, в него внесли более четырех тысяч поправок. Теперь в нем, например, указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума. Еще одно новое ограничение касается продажи земли в одни руки. Ее размеры, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Заседание Рады началось с блокирования трибуны оппозицией, которая затем переросла в толкотню и драку. Ряд депутатов от "Батькивщины" пыталась прорваться в президиум, но они были остановлены представителями "Слуги народа". В итоге к креслу спикера Рады смогли пройти лишь Тимошенко и несколько ее соратниц, которые оккупировали президиум.

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