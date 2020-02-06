Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал представителей Демократической партии, назвав их "злобными людьми", а завершившуюся оправдательным для него приговором процедуру импичмента политическим вопросом. Об этом сообщает National Public Radio.

"Мы прошли через ад, несправедливость. Я не сделал ничего плохого. Не было ничего незаконного, это был политический вопрос", - заявил журналистам хозяин Белого дома, комментируя итоги голосования в Сенате.

"Моя семья, наша великая страна и ваш президент подверглись ужасным испытаниям со стороны очень нечестных и коррумпированных людей", - отметил Трамп.

Он также раскритиковал сенатора-республиканца, который проголосовал за осуждение Трампа по одному из пунктов импичмента. А своих политических противников - демократов - назвал "злобными людьми". Президент США предположил, что они могут предпринять новую попытку добиться его отстранения от власти.

Он также заявил, что различные обвинения в его адрес зазвучали, как только он вступил в предвыборную гонку в 2016 году. "Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Это было настоящее зло, этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом", - отметил глава государства.

Напомним, в декабре Палата представителей объявила главе Белого дома импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Прошедшее накануне голосование в Сенате завершилось оправдательным приговором.