Новости

Сборная России проиграла финнам в стартовом матче Шведских хоккейных игр 22:33
На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены 22:06
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж 22:02
В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей 21:59
Видео: В Канаде опрокинулся поезд с нефтью 21:56
Самолет с 35 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву 21:39
Турецкие военные вновь не прибыли на совместное патрулирование границы САР 21:36
Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов 21:34
Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии 21:33
В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 20:59
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 20:52
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 20:43
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 20:28
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 20:16
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 20:13
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 20:06
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 21:34
Рубрика: В мире

Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал представителей Демократической партии, назвав их "злобными людьми", а завершившуюся оправдательным для него приговором процедуру импичмента политическим вопросом. Об этом сообщает National Public Radio.

Фото: EPA
Президент США использовал конгресс для пиара достижений

"Мы прошли через ад, несправедливость. Я не сделал ничего плохого. Не было ничего незаконного, это был политический вопрос", - заявил журналистам хозяин Белого дома, комментируя итоги голосования в Сенате.

"Моя семья, наша великая страна и ваш президент подверглись ужасным испытаниям со стороны очень нечестных и коррумпированных людей", - отметил Трамп.

Он также раскритиковал сенатора-республиканца, который проголосовал за осуждение Трампа по одному из пунктов импичмента. А своих политических противников - демократов - назвал "злобными людьми". Президент США предположил, что они могут предпринять новую попытку добиться его отстранения от власти.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В Кремле не удивились решению Сената закрыть дело импичмента Трампа

Он также заявил, что различные обвинения в его адрес зазвучали, как только он вступил в предвыборную гонку в 2016 году. "Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Это было настоящее зло, этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом", - отметил глава государства.

Напомним, в декабре Палата представителей объявила главе Белого дома импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Прошедшее накануне голосование в Сенате завершилось оправдательным приговором.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам