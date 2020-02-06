Новости

Сборная России проиграла финнам в стартовом матче Шведских хоккейных игр 22:33
На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены 22:06
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж 22:02
В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей 21:59
Видео: В Канаде опрокинулся поезд с нефтью 21:56
Самолет с 35 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву 21:39
Турецкие военные вновь не прибыли на совместное патрулирование границы САР 21:36
Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов 21:34
Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии 21:33
В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 20:59
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 20:52
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 20:43
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 20:28
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 20:16
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 20:13
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 20:06
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 21:36
Рубрика: В мире

Турецкие военные вновь не прибыли на совместное патрулирование границы САР

Текст: Иван Петров

Турецкие военные второй раз за текущую неделю не прибыли на встречу с российскими коллегами, которым самостоятельно пришлось выполнить патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом в четверг рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, в связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции осуществили патрулирование по маршруту "в одностороннем порядке".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин и Эрдоган договорились о координации действий в Сирии

Генерал Боренков уточнил, что патрулирование несмотря на все прошло без происшествий и строго в соответствии с утвержденными планами.

Отмечается также, что российские вертолеты провели по двум маршрутам воздушное патрулирование.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Хама. Тем самым был нарушен режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Фото: REUTERS/StoyanÊNenov
Турция перебросила через границу с Сирией 200 единиц военной техники

Напомним, впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля. Это произошло на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб, когда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии. В результате инцидента погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению турецких властей, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении их сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в ответ на случившееся удар по 40 целям в Идлибе.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам