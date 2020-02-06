Казанский УНИКС в пятом, предпоследнем туре группового этапа топ-16 второго по значимости на континенте Еврокубка победил на своей площадке "Летувос Ритас" из Вильнюса (82:69) и досрочно вышел в плей-офф. А ведь еще накануне этого матча ситуация в группе "G" виделась абсолютно запутанной - у всех четырех участников было по две победы и по два поражения.

Только через полчаса после матча в Казани игроки УНИКСа узнали, что команда прошла в 1/4 финала. Фото: Eurocupbasketball.com

Команда греческого специалиста Димитриса Прифтиса на отлично справилась со своей задачей. Хозяева, за исключением коротенького стартового отрезка, лидировали на протяжении почти всего матча, постепенно наращивая свое преимущество, выиграли все четыре десятиминутки. И, что интересно, максимальный 13-очковый перевес российского клуба был достигнут именно под занавес, когда Эррик Макколлум аккурат перед сиреной об окончании основного времени встречи поразил кольцо соперника броском с дальней дистанции.

У казанской команды в матче с "Летувос Ритас" реализация дальних бросков оказалась даже лучше, чем процент попаданий с ближней и средней дистанции

Лавры лучшего бомбардира у победителей достались Джамару Смиту, набравшему 24 очка. Макколлум сыграл не так результативно , как обычно (12 очков), зато преуспел в созидательных функциях, на его счету восемь результативных передач.

УНИКС заявил на игру аж девять (!) легионеров, из трех россиян время на площадке досталось только Евгению Колесникову (33 секунды Валерия Лиходея не в счет). Здорово, что Колесников, выступавший за сборную России еще на чемпионате мира-2010, сыграл весьма полезно и принес команде 11 очков.

Хозяева явно превзошли гостей из Прибалтики в реализации трехочковых бросков. Статистический протокол констатирует даже баскетбольную "дальнозоркость" казанцев - процент попаданий из-за дуги (52%) даже выше, чем с ближней и средней дистанции (45%). При этом игроки "Летувос Ритас" из чертовой дюжины выброшенных "трешек" реализовали только две.

- Мы обязаны были выиграть в этой домашней встрече, чтобы сделать шаг вперед к следующему раунду, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Димитрис Прифтис. - Наша команда показала хороший баскетбол. Когда стали больше двигать мяч, то лучше контролировали ход игры, забивали открытые броски. Был в заявке на матч, но не играл Элджин Кук, появившийся в УНИКСе всего три дня после перехода из саратовского "Автодора". Его пока трудно внедрить в боевой состав, у нас такой напряженный график. Могу сказать, что он игрок высокого уровня. В клубе волновались по поводу травм, тем более поджимал дедлайн по дозаявке игроков в Еврокубок. Так что мы решили обезопасить себя, подстраховаться.

Кстати, новичок УНИКСа Кук - сын олимпийского чемпиона Лос-Анджелеса-1984 в составе сборной США Элвина Робертсона, четырехкратного участника "Матча звезд" НБА, три сезона становившегося в сильнейшей клубной лиге мира лучшим по количеству перехватов. После завершения учебы в Университете Орегон и до приезда в Россию 196-сантиметровый форвард Кук успел поиграть за "Санта-Круз Уорриорз" из Лиги развития НБА, немецкий "Людвигсбург" и хорватскую "Цедевиту".

Вот комментарий по матчу с "Летувос Ритас" лучшего из россиян в этот день Евгения Колесникова: "Соперники по ходу встречи несколько раз ликвидировали 10-очковый перевес УНИКСа. Это, отчасти, происходило от нашей нервозности. Мы каждый раз думали - все, игра сделана, сейчас вот-вот еще оторвемся. А литовские команды славятся тем, что всегда играют неуступчиво. Думаешь, дело в шляпе, а они начинают в этот момент собираться. Мы, конечно, должны были в защите действовать чуть-чуть агрессивнее".

Примерно через полчаса с небольшим после окончания матча в столице Татарстана стал известен и результат другой игры в группе "G". Представляющий Францию "Монако" в Стамбуле одолел турецкий "Галатасарай" - 91:79. Такой исход и означал, что УНИКС досрочно пробился в четвертьфинал.

Перед заключительным, шестым туром у казанцев и "Монако" по три победы, у "Летувос Ритас" и "Галатасарая" - по две. На следующей неделе состоятся матчи "Летувос Ритас" - "Галатасарай" (3 марта) и "Монако" - УНИКС (4 марта). Даже если наша команда в княжестве потерпит поражение, то никто из другой пары соперников не сможет обойти подопечных Прифтиса. Они превосходят по результатам личных встреч и прибалтийский клуб (91:86, 82:69), и турецкий (94:69 дома и 76:90 на выезде).

Помимо УНИКСа, из других групп в четвертьфинал досрочно вышли также сербский "Партизан" (Белград), испанская "Уникаха" (Малага) и турецкий "Тофаш" (Бурса).

Обладатель Еврокубка получит право выступить в Евролиге сезона 2020/21. Казанцы девять лет назад уже брали трофей второго по рангу континентального турнира, в этом соревновании триумфа добивались также подмосковные "Химки" (дважды) и краснодарский "Локомотив-Кубань".

В Евролиге сегодня завершится игровая неделя сдвоенных туров - 23-го и 24-го по счету. В пятницу "Химки" принимают сербскую "Црвену Звезду", питерский "Зенит" сразится на площадке греческого "Панатинаикоса" в Афинах. Вчера поздно вечером по московскому времени ЦСКА тоже играл в Греции - против "Олимпиакоса" (Пирей).

Результаты матчей 23-го тура с участием российских команд такие: ЦСКА - "Эфес Пилсен" (Стамбул, Турция) - 80:82, "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Химки" - 80:77, "Зенит" - "Фенербахче" (Стамбул) - 68:73.

ЦСКА на четвертой позиции из 18 участников, "Химкам" предстоит погоня за место в зону плей-офф, куда попадут восемь лучших команд, "Зенит" в аутсайдерах.

Где будем смотреть

7 февраля, пятница, "Матч ТВ"

19.30. "Химки" - "Црвена Звезда" (Сербия). Прямая трансляция (с получасовым превью).