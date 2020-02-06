Глава МЧС России подписал ведомственный приказ "Об утверждении формы и описания бланка удостоверения личности спасателя и жетона спасателя, а также положения о книжке спасателя", согласно которому вводится единый стандарт для личных документов спасателей и пожарных, как для профессиональных, так и для добровольных. Приказом, который вступает в силу с 14 февраля, утверждены жетон, удостоверение личности и персональная книжка с данными спасателя.

В пресс-службе МЧС России пояснили корреспонденту "РГ", как теперь можно будет отличить настоящего спасателя от самозванца. Такие ситуации, конечно, вряд ли возникнут с профессионалами, но как знать, может, пригодятся для добровольцев. Для тех из них, кто будет только разносить памятки и читать лекции по безопасности, жетоны не потребуются. Их приказ не касается. А вот тем добровольцам, кто участвует в ликвидации ЧС, необходим допуск, а соответственно, жетон и удостоверение.

Добровольцам, которые участвуют в ликвидации ЧС, тоже нужны допуск, жетон и удостоверение

У аттестованного спасателя и пожарного жетон будет размером 25 на 50 мм прямоугольной формы с округленными краями из нержавеющей стали. Два отверстия по бокам жетона позволяют носить его на металлической цепочке на груди или на руке в виде браслета. Также на нем будет тройной ряд цифр. Первый ряд будет обозначать код подразделения. Второй - номер комиссии, которой спасатель был аттестован. В третьем ряду выгравирован личный номер сотрудника.

Также на лицевой стороне жетона гравируются слово "Спасатель", на обороте прописываются его фамилия, имя и отчество, а также группа крови и резус-фактор.

К слову, жетоны у спасателей и пожарных МЧС есть и сейчас. Они были введены еще в 1997 году. Но только на основе методических рекомендаций. Обязательных приказов или законов не было.

Удостоверения останутся такими же, как и сейчас, Переаттестации или их замены не потребуется. А вот в личных книжках, которые будут храниться в отделе кадров по типу трудовых, будет фиксироваться сведения об аттестациях сотрудника и в каких спасательных х тот принимал участие. Как сообщили в МЧС, формы удостоверений, книжка и жетон едины для всех аттестованных спасателей, независимо от территориальной и ведомственной принадлежности формирований, в которых они несут службу.