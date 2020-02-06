Новости

Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан за получение взятки 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров 18:37
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке 18:19
Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам 18:13
В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами 18:13
На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита 18:06
Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС 18:00
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы 17:59
В январе инфляция в России составила 0,4% 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 19:40
Рубрика: Власть

Группа крови на жетоне

Утверждены единые образцы жетонов, книжек и удостоверений спасателей
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Глава МЧС России подписал ведомственный приказ "Об утверждении формы и описания бланка удостоверения личности спасателя и жетона спасателя, а также положения о книжке спасателя", согласно которому вводится единый стандарт для личных документов спасателей и пожарных, как для профессиональных, так и для добровольных. Приказом, который вступает в силу с 14 февраля, утверждены жетон, удостоверение личности и персональная книжка с данными спасателя.
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В пресс-службе МЧС России пояснили корреспонденту "РГ", как теперь можно будет отличить настоящего спасателя от самозванца. Такие ситуации, конечно, вряд ли возникнут с профессионалами, но как знать, может, пригодятся для добровольцев. Для тех из них, кто будет только разносить памятки и читать лекции по безопасности, жетоны не потребуются. Их приказ не касается. А вот тем добровольцам, кто участвует в ликвидации ЧС, необходим допуск, а соответственно, жетон и удостоверение.

Добровольцам, которые участвуют в ликвидации ЧС, тоже нужны допуск, жетон и удостоверение

У аттестованного спасателя и пожарного жетон будет размером 25 на 50 мм прямоугольной формы с округленными краями из нержавеющей стали. Два отверстия по бокам жетона позволяют носить его на металлической цепочке на груди или на руке в виде браслета. Также на нем будет тройной ряд цифр. Первый ряд будет обозначать код подразделения. Второй - номер комиссии, которой спасатель был аттестован. В третьем ряду выгравирован личный номер сотрудника.

Фото: iStock
Минстрой решил изучать проекты зданий совместно с МЧС

Также на лицевой стороне жетона гравируются слово "Спасатель", на обороте прописываются его фамилия, имя и отчество, а также группа крови и резус-фактор.

К слову, жетоны у спасателей и пожарных МЧС есть и сейчас. Они были введены еще в 1997 году. Но только на основе методических рекомендаций. Обязательных приказов или законов не было.

Удостоверения останутся такими же, как и сейчас, Переаттестации или их замены не потребуется. А вот в личных книжках, которые будут храниться в отделе кадров по типу трудовых, будет фиксироваться сведения об аттестациях сотрудника и в каких спасательных х тот принимал участие. Как сообщили в МЧС, формы удостоверений, книжка и жетон едины для всех аттестованных спасателей, независимо от территориальной и ведомственной принадлежности формирований, в которых они несут службу.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам