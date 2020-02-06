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06.02.2020 08:53
Рубрика: В мире

В Афганистане похитили гражданина США

Текст: Юрий Когалов

В Афганистане неизвестные похитили гражданина США. Как передает CNN, это произошло несколько дней назад в провинции Хост на востоке страны.

Фото: AP Photo/lSaifullah Maftoon
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Речь идет об одном из подрядчиков, хотя на какую именно структуру он работал, не раскрывается. По словам американского чиновника, к которому обратился телеканал за разъяснениями, в момент похищения мужчина не работал на военных.

Как уточняет New York Post, это был инженер-строитель из Иллинойса. К его поиску подключились ФБР, Пентагон и госдепартамент.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за похищение.

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