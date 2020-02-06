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06.02.2020 04:17
Рубрика: В мире

Бюджет формируют налоги

В Бишкеке в 2020 году больше всего денег потратят на образование и жилищно-коммунальные услуги
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 23(8077)
Депутаты Бишкекского горкенеша (совета) приняли проект бюджета столицы на 2020 год. Доходы городской казны - они, как ожидается, составят почти 10,1 миллиарда сомов - будут формироваться в основном за счет налоговых отчислений (8,2 миллиарда сомов).

Больше всего средств - около восьми миллиардов сомов - планируется потратить на оказание жилищно-коммунальных услуг, образование и социальную защиту.

Расходы на первые включают в себя, в том числе, капитальный ремонт и строительство городских автотрасс, социальных объектов. В статье "Образование" речь главным образом идет о содержании школ, дошкольных учреждений, детдомов, центров детского творчества, о повышении заработной платы некоторым категориям работников системы образования страны.

Фото: sputnik.kg
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"Социальная защита" - это финансовая поддержка домов престарелых, центров для инвалидов и детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, благотворительных домов, а также средства на питание и медикаменты для лиц без определенного места жительства.

В целом расходы на эти три статьи значительно превалируют над тратами на капитальные вложения - 925 миллионов и на решение экономических вопросов - 351 миллион сомов.

Расходы на остальные статьи бюджета выглядят следующим образом: "Государственные службы общего назначения" (содержание госучреждений) - 823 миллиона сомов; "Оборона" (содержание персонала райвоенкоматов, траты на призывы на воинскую службу) - 14,6; "Общественный порядок и безопасность" - 33; "Отдых, культура и религия" - 476; "Здравоохранение" - 273 миллиона.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Что касается налоговых поступлений, из которых на 80 процентов формируется бюджет столицы Киргизии, то они будут выглядеть следующим образом: подоходный налог - 4,7 миллиарда сомов; единый налог для субъектов малого предпринимательства - 217 миллионов; налог на основе патента - 1,5 миллиарда; налоги на недвижимое и движимое имущество - 867 миллионов; земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками - 48; земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения - 156; налог с продаж - 640 миллионов.

Неналоговые доходы в 2020 году в столице составят 1,1 миллиарда. В основном это трансферты из республиканского бюджета, такие как доля Бишкека в системе штрафов за нарушение правил дорожного движения "Безопасный город".

Кстати

Несколько десятков миллионов сомов столичные власти планируют потратить на ежемесячные надбавки к заработной плате работников бюджетной сферы. К примеру, завхозы общеобразовательных школ будут получать дополнительно до 2800 сомов в зависимости от количества учащихся. Молодые специалисты детских музыкальных школ - по 500. Работники домов престарелых - по 1650, а младший обслуживающий, технический и военно-учетный персонал районных военных комиссариатов - по 500 сомов.

В отдельные статьи выделены расходы на выплату ежемесячных надбавок работникам сферы здравоохранения. К примеру, врачам службы оказания скорой неотложной помощи, педиатрам, неонатологам, реаниматологам, анестезиологам, комбустиологам (ожоговым хирургам) полагается по 4000 сомов дополнительно из расчета на одного человека.

Прямая речь

Алмаз Бакетаев, первый вице-мэр Бишкека по экономической и финансовой политике

Расходная часть бюджета социально ориентирована. Более пяти миллиардов сомов из десяти с лишним будет потрачено на содержание блоков, связанных со здравоохранением, образованием, соцзащитой, культурой, отдыхом. Речь идет о расходах на зарплаты, коммунальные услуги, приобретение учебников и других необходимых материалов.

Перед бишкекскими властями стоит немало серьезных задач: приобретение автобусов на 500 миллионов сомов, перевод котельных на газ или электричество, постепенный отказ от угля, обеспечение жилмассивов канализацией, водопроводом и системой освещения. Одна из важных задач - увеличить городские пространства для пешеходов, то есть обустроить больше парков, скверов, тротуаров, велодорожек.

Раньше бюджет принимали в феврале-марте, после чего требовалось время на конкретизацию данных. Такая схема приводила к задержке ремонтных мероприятий и тендеров, на одно только рассмотрение которых нужен месяц. Получалось так, что средства не осваивались. В этом году мы постарались заранее проработать данный вопрос, предоставив проект бюджета на рассмотрение Бишкекского горкенеша еще осенью. В итоге его приняли в январе.

 

 

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