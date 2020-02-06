В ближайшее время в ВОЗ объявят имя коронавируса

Новым вирусом, которому было присвоенный временный код 2019-nCoV, в Китае заразилось уже более 28 тысяч человек. Но не исключено, что уже в ближайшие дни коронавирус получит собственное имя, не имеющее никакого отношения к стране происхождения.

В России, как сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова, новых случаев выявления коронавирусной инфекции нет. Не обнаружен вирус ни у одного из числа граждан, эвакуированных из опасной зоны в Китае. Но в эпицентре эпидемии, да и других китайских провинциях по-прежнему тревожно.

Заслон вирусу ставят во всем мире. А как решено его назвать, станет ясно в самое ближайшее время. Опасным ураганам, например, принято присваивать нежные женские имена: "Бетси", "Ирма", "Марфа", впрочем, встречаются и брутальные мужские: "Карл", "Иван". Названия ураганам придумывают эксперты Всемирной метеoрологической организации, соблюдая определенные правила. Например, используют английские, французские и испанские имена, начинающиеся с определенных букв. Главный принцип - имя должно быть распространенным и встречаться в разных странах. Может, для того, чтобы никого не обидеть?

С вирусами поступают иначе. Сейчас в Китае свирепствует коронавирус, но это не один, а большая группа родственников - их известно уже несколько десятков. Поэтому сейчас группа ученых придумывает новому вирусу имя. Этим занимается Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV) - эта организация отвечает за классификацию всех известных вирусов по специально разработанной универсальной системе. Сейчас в базе данных их уже около 5 тысяч.

Чтобы отличить нынешний вирус, было решено временно назвать его просто "новым" коронавирусом. Собственно, временный код, предложенный ВОЗ, так и составлялся: 2019-nCoV - год обнаружения, n - новый, CoV - коронавирус.

Ураганы называют нежными женскими именами, а вирусы - по совершенно другим правилам

Каким будет официальное название - можно только догадываться. Но ясно, что в отличие от штамма гриппа, названного "испанкой", "китайцем" новый вирус точно не назовут. Эпидемия "испанки", разразившаяся сразу после Первой мировой войны, унесла, по разным данным, от 50 до 100 миллионов.

Но сейчас времена другие. Ученые не забывают о толерантности и этике. "Когда нет официального наименования, возникает опасность, что люди станут применять такие формулировки, как "китайский вирус", а это может привести к дискриминации и нападкам на жителей определенных стран", - пояснили эксперты.

Насколько важно не ошибиться с именем, станет ясно, если заглянуть в ближайшее прошлое. Когда в 2009 году штамм H1N1 получил название "свиного гриппа", в некоторых странах совершенно необоснованно истребили поголовье свиней. Хотя грипп передавался от человека к человеку, а не от свиней. Такая же примерно ситуация была и с "птичьим гриппом", который также зародился в Китае.

А в 2015 году ВОЗ раскритиковала название еще одного коронавируса - MERS, или, в переводе, "Ближневосточный респираторный синдром". ВОЗ сделала тогда заявление, что подобные непродуманные действия привели к нападкам на определенные этнические общины и страны. А в результате - возникновение неоправданных препятствий для туристических поездок, бизнеса, торговли и экономические потери.

Кстати, и в последние дни, даже объявив распространение коронавируса угрожающим пандемией, ВОЗ тем не менее призывала не прерывать экономические отношения с Китаем.

Каким будет название вируса - можно только догадываться, но наверняка это будет что-то абсолютно нейтральное

Как сообщили "Российской газете" в московском офисе ВОЗ, есть рекомендации, которые эксперты должны выполнить, придумывая название для нового вируса. В нем не должно быть географических названий, включая названия стран, имен людей, названий животных или видов пищи, не должны упоминаться национальности и даже определенные виды деятельности.

В рекомендациях ВОЗ предлагается, чтобы название было коротким и описательным. Дана и подсказка: например, новый вирус может быть поименован SARS - "Тяжелый острый респираторный синдром". Что ж, скоро узнаем.

Цена профилактики

В Дагестане аптеки решили поживиться на профилактике коронавируса - здесь зафиксировано самое большое в стране подорожание медицинских масок. Власти региона начали масштабные проверки аптек.

О том, что в регионе цены на маски завышены на 650%, накануне заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. "Ситуация вызывает опасения из-за того, что временами люди просто поддаются панике. Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это своего рода экономическим мародерством", - отметил Цариковский.

По итогам проверок аптечной сети повышение цен в 6,5 раза выявлено только у одной компании. Об этом сообщил первый зампред правительства Дагестана Анатолий Карибов. По его словам, на те аптеки, которые необоснованно завышают цены, будут наложены санкции, вплоть до лишения лицензии.

Сейчас стоимость маски колеблется в диапазоне от 3 до 22 рублей. В медучреждениях, по данным Минздрава республики, проблем с обеспечением масками нет. В региональном управлении ФАС рассказали, что к ним жалобы, связанные с завышением цен на маски, пока не поступали. Соответственно, и проверок пока не было. "Мы направили запросы, мониторим ситуацию и проводим анализ. Результаты будут озвучены позже", - сообщили в ведомстве.

В территориальном управлении Росздравнадзора отметили, что затребована информация из аптек и аптечных складов республики о количестве масок и цен на них. Проверка продолжается.

Подготовил Тимур Алиев

Ресурсы

Газ в группе риска

Эпидемия коронавируса может сильно снизить закупки Китаем сжиженного природного газа (СПГ). В результате единственным рынком сбыта для свободных объемов СПГ станет Европа, где сильно обострится конкуренция между поставщиками. Увеличение избытка СПГ на рынке приведет к очередному снижению цен, а это уже не только обострит конкуренцию, но и может поставить вопрос о рентабельности поставок, не только СПГ, но и трубопроводных.

По информации Financial Times, уменьшение спроса на газ в Китае может коснуться не только спотовых ("быстрых") контрактов, но и привести к временной приостановке действия долгосрочных договоров на поставку СПГ. Сейчас поставки сжиженного газа из России в Китай и другие страны АТР ведутся с двух крупнотоннажных заводов - "Ямал СПГ" и "Сахалин-2".

Компания "Новатэк" уже заявила, что отгрузки продукции с "Ямал СПГ" в азиатском направлении идут по установленному графику и заключенным договорам. По мнению экспертов, в случае снижения импорта СПГ долгосрочные договора будут корректироваться в последнюю очередь. "Сначала Китай начнет сокращать закупки на спотовом рынке. В зоне риска окажутся в первую очередь поставщики из Австралии, Катара, Малайзии и США", - считает эксперт-аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин.

Американские компании очень рассчитывали триумфально вернуться на китайский рынок со своим товаром после заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. По его условиям, Китай в течение двух лет должен был закупить в США энергоносителей, в том числе и СПГ, на 50 млрд долларов. Теперь речь идет об отсрочке выполнения Пекином условий соглашения. В результате на рынке появятся дополнительные объемы свободного СПГ. В 2018 году Китай импортировал 54 млн тонн СПГ. По предварительным оценкам за 2019 год этот показатель уже превысит 65 млн тонн. Соответственно, производители СПГ, в первую очередь новые проекты в США (около 20 млн тонн), рассчитывали в 2020 году на сохранение положительной динамики.

"Учитывая, что Китай в последние годы был основным локомотивом роста потребления импортного газа в мире, это будет еще одним ударом по газовому рынку в условиях и так избыточного предложения", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, масштабы избытка предложения оценить сложно, так как неясна продолжительность ограничений, связанных с эпидемией.

Если брать в расчет, что эпидемия в той или иной степени снизит импорт СПГ всеми странами Юго-Восточной Азии, то несложно сделать вывод, что ставшие вдруг невостребованными объемы сжиженного газа отправятся в Европу. Рынок Южной Америки невелик, к тому же там развивается местное производство СПГ. Как показал прошлый год, страны Европы готовы закупать СПГ даже вместо трубопроводного газа. Главное - цена. Но выгода для продавцов СПГ в этом случае уже оказывается под сомнением. "Сейчас такая ситуация на рынке, что говорить о конкурентных преимуществах бессмысленно. Почти все новые и некоторые старые производители СПГ работают с отрицательной рентабельностью", - пояснил Алексей Гривач.

Подготовил Сергей Тихонов