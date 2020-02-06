В Храме Победы установят гильзы с землей, взятой с могил фронтовиков

Знаковым событием в строительстве Главного храма Вооруженных сил стало недавно освящение иконы под главным куполом храма, которая представляет собой мозаичную композицию с изображением Спаса Нерукотворного. В церемонии освящения приняли участие инициатор проекта, министр обороны Сергей Шойгу, другие военачальники, а также руководство благотворительного фонда "Воскресение". О том, как идет завершение строительства храма, корреспондент "Российской газеты" поговорил с генеральным директором фонда Александром Каньшиным.

По данным Александра Каньшина, в создании Храма Победы приняли участие сотни тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Александр Николаевич, до праздника Великой Победы остается все меньше времени, а храм еще в лесах. Успеете?

Александр Каньшин: У нас, как на передовой: отступать некуда, впереди - великая дата. Успеем. Завершаются работы над мозаичными композициями, иконами для иконостаса, другими предметами внутреннего и внешнего убранства храма.

Леса снимаются в последнюю очередь, когда собор заиграет всеми красками не только изнутри, но и снаружи. Не будет преувеличением сказать, что храм станет настоящим шедевром мировой культуры и архитектуры.

Какое количество людей приняли участие в пожертвованиях на возведение храма? Цифры в разных источниках почему-то очень разнятся.

Александр Каньшин: Если говорить с бухгалтерской точки зрения, то на сегодняшний день их 85 тысяч 602 участника. Среди жертвователей - многие руководители регионов, например, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин. Свои личные средства перечислили заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, другие известные люди.

Но значительное число добровольных пожертвований поступает от коллективов, подчас многотысячных, как, например, корпорация "Алмаз - Антей", самолетостроительная фирма "Сухой", ВТБ, Промсвязь-, Газпром- и Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", компания "Металлоинвест", а также армейские полки, батальоны, роты. Поэтому мы с полным основанием говорим, что общее число участников храмового созидания исчисляется сотнями тысяч человек. Об этом говорит и то, что сайт фонда посетило уже около 900 тысяч человек, среди которых большинство - жертвователи.

Пожертвования продолжаются, в последнее время активно стал использоваться сервис СМС-переводов, с помощью которого на счета поступило 25 206 пожертвований от физических лиц. Общая сумма пожертвований растет ежедневно, на момент нашего разговора она составляет 3 миллиарда 21 миллион 316 тысяч 520 рублей.

В начале строительства многие жертвовали не деньгами, а техникой, материалами, оборудованием, другими видами. Такая помощь оправдывает себя?

Александр Каньшин: В строительстве и сегодня активно участвуют многие российские предприятия и организации. С фондом "Воскресение" заключено более 650 договоров благотворительного пожертвования. Я уже рассказывал, что, например, колокола, установленные ныне на храмовой звоннице, были с любовью и мастерством отлиты на заводе в Воронеже, у них изумительные голоса. По договору с фондом выполняют ответственные заказы предприятия "Софрино", "Православные художественные мастерские "Ковчег", художники по изготовлению мозаичных композиций, написанию икон, художественных росписей, различных элементов храмового убранства.

Сейчас фонд "Воскресение" отчитывается перед коллективами жертвователей за израсходованные средства, дает возможность на месте убедиться в том, как они реализуются в грандиозном замысле Храма Победы, после чего многие вносят новые добровольные пожертвования.

Яркой стала церемония освящения и установка шести куполов, вес главного из которых составляет 80 тонн, а также подъем и установка на купола филигранно выполненных православных крестов.

Когда все работы будут завершены и состоится освящение храма, в нем начнутся утренние и вечерние службы, они будут проходить также по большим воинским и общецерковным православным праздникам.

Помимо этого, в храмовом комплексе начнут работать школа сестер и братьев милосердия, а также школа священников для воинских частей и гарнизонов.

Предполагается привезти землю с могил павших советских воинов из более чем сорока стран, в том числе из самых дальних уголков мира

Как известно, вместе с храмом создается историко-мемориальный комплекс, призванный увековечить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Как будет выглядеть этот памятник?

Александр Каньшин: Аллея историко-мемориального комплекса "Дорога памяти" длиной 1418 метров - столько дней шла великая битва - будет дополнять грандиозный храмовый ансамбль. Там будут увековечены имена всех воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков.

Уже примерно 15 миллионов россиян направили материалы о своих родственниках-фронтовиках для размещения в комплексе. Всего же там будет более 33 миллионов фотографий и историй о подвиге фронтовиков в мультимедийном исполнении. В связи с этим фонд проводит патриотическую акцию "Расскажи о своих предках", в ходе которой поступило уже несколько тысяч трогательных историй о фронтовиках. К акции активно подключились многие общественные структуры: ДОСААФ, Юнармия, ветеранские организации регионов.

Многие советские воины-герои сражались и погибли вдали от родных мест, в том числе за границей. Их родственники в большинстве своем так и не знают, где могилы павших, куда положить траурные цветы в дни поминовения...

Александр Каньшин: Министерство обороны выступило с инициативой провести акцию "Горсть памяти" - по сбору земли в нашей стране и за рубежом с мест захоронений воинов - участников беспримерной битвы. Эти горстки земли, помещенные в гильзы артиллерийских снарядов, в торжественной обстановке будут установлены на территории храмового комплекса. Можно будет подойти и поклониться символической могиле близкого человека.

Уже получена земля с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Австрии, Италии, Молдовы, Хорватии, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Японии и других стран.

Всего предполагается привезти землю из более чем 40 стран, в том числе из самых дальних уголков мира, где оставили свой след наши герои. В 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. А в нашей стране собрали землю более чем с 15 тысяч захоронений павших воинов. Торжественная передача кисетов с землей проходит в Центральном музее Вооруженных сил.

Представители фонда работали в рамках этой акции во всех регионах страны, а также в Беларуси, Болгарии, Сербии, Италии, Франции, Великобритании и других странах.

Десятки тысяч публикаций в общероссийских и региональных изданиях, сотни сюжетов на телевидении, трансляция рекламных роликов, работа в соцсетях - все это направлено на успех создания российского Храма Победы, который, несомненно, станет событием в истории мировой цивилизации.

Люди тепло встречают благотворительные концерты известных российских артистов в военных гарнизонах, вузах, госпиталях. Акции прошли в Московской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Пскове, Владикавказе, где прозвучала в исполнении ансамбля им. Александрова специально написанная "Песнь о Храме", автором которой стал эксперт фонда полковник Сергей Вербин.

В ходе таких встреч люди вносят пожертвования, но, главное, они сердцем принимают идею увековечения памяти героев Отечества в Храме Великой Победы.