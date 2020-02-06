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Рубрика: Общество

Земля героев

В Храме Победы установят гильзы с землей, взятой с могил фронтовиков
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Знаковым событием в строительстве Главного храма Вооруженных сил стало недавно освящение иконы под главным куполом храма, которая представляет собой мозаичную композицию с изображением Спаса Нерукотворного. В церемонии освящения приняли участие инициатор проекта, министр обороны Сергей Шойгу, другие военачальники, а также руководство благотворительного фонда "Воскресение". О том, как идет завершение строительства храма, корреспондент "Российской газеты" поговорил с генеральным директором фонда Александром Каньшиным.
По данным Александра Каньшина, в создании Храма Победы приняли участие сотни тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ По данным Александра Каньшина, в создании Храма Победы приняли участие сотни тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
По данным Александра Каньшина, в создании Храма Победы приняли участие сотни тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Александр Николаевич, до праздника Великой Победы остается все меньше времени, а храм еще в лесах. Успеете?

Александр Каньшин: У нас, как на передовой: отступать некуда, впереди - великая дата. Успеем. Завершаются работы над мозаичными композициями, иконами для иконостаса, другими предметами внутреннего и внешнего убранства храма.

Леса снимаются в последнюю очередь, когда собор заиграет всеми красками не только изнутри, но и снаружи. Не будет преувеличением сказать, что храм станет настоящим шедевром мировой культуры и архитектуры.

Какое количество людей приняли участие в пожертвованиях на возведение храма? Цифры в разных источниках почему-то очень разнятся.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Александр Каньшин: Если говорить с бухгалтерской точки зрения, то на сегодняшний день их 85 тысяч 602 участника. Среди жертвователей - многие руководители регионов, например, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин. Свои личные средства перечислили заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, другие известные люди.

Но значительное число добровольных пожертвований поступает от коллективов, подчас многотысячных, как, например, корпорация "Алмаз - Антей", самолетостроительная фирма "Сухой", ВТБ, Промсвязь-, Газпром- и Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", компания "Металлоинвест", а также армейские полки, батальоны, роты. Поэтому мы с полным основанием говорим, что общее число участников храмового созидания исчисляется сотнями тысяч человек. Об этом говорит и то, что сайт фонда посетило уже около 900 тысяч человек, среди которых большинство - жертвователи.

Пожертвования продолжаются, в последнее время активно стал использоваться сервис СМС-переводов, с помощью которого на счета поступило 25 206 пожертвований от физических лиц. Общая сумма пожертвований растет ежедневно, на момент нашего разговора она составляет 3 миллиарда 21 миллион 316 тысяч 520 рублей.

В начале строительства многие жертвовали не деньгами, а техникой, материалами, оборудованием, другими видами. Такая помощь оправдывает себя?

Александр Каньшин: В строительстве и сегодня активно участвуют многие российские предприятия и организации. С фондом "Воскресение" заключено более 650 договоров благотворительного пожертвования. Я уже рассказывал, что, например, колокола, установленные ныне на храмовой звоннице, были с любовью и мастерством отлиты на заводе в Воронеже, у них изумительные голоса. По договору с фондом выполняют ответственные заказы предприятия "Софрино", "Православные художественные мастерские "Ковчег", художники по изготовлению мозаичных композиций, написанию икон, художественных росписей, различных элементов храмового убранства.

Фото: БЕЛТА
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Сейчас фонд "Воскресение" отчитывается перед коллективами жертвователей за израсходованные средства, дает возможность на месте убедиться в том, как они реализуются в грандиозном замысле Храма Победы, после чего многие вносят новые добровольные пожертвования.

Яркой стала церемония освящения и установка шести куполов, вес главного из которых составляет 80 тонн, а также подъем и установка на купола филигранно выполненных православных крестов.

Когда все работы будут завершены и состоится освящение храма, в нем начнутся утренние и вечерние службы, они будут проходить также по большим воинским и общецерковным православным праздникам.

Помимо этого, в храмовом комплексе начнут работать школа сестер и братьев милосердия, а также школа священников для воинских частей и гарнизонов.

Предполагается привезти землю с могил павших советских воинов из более чем сорока стран, в том числе из самых дальних уголков мира

Как известно, вместе с храмом создается историко-мемориальный комплекс, призванный увековечить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Как будет выглядеть этот памятник?

Александр Каньшин: Аллея историко-мемориального комплекса "Дорога памяти" длиной 1418 метров - столько дней шла великая битва - будет дополнять грандиозный храмовый ансамбль. Там будут увековечены имена всех воинов, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков.

Уже примерно 15 миллионов россиян направили материалы о своих родственниках-фронтовиках для размещения в комплексе. Всего же там будет более 33 миллионов фотографий и историй о подвиге фронтовиков в мультимедийном исполнении. В связи с этим фонд проводит патриотическую акцию "Расскажи о своих предках", в ходе которой поступило уже несколько тысяч трогательных историй о фронтовиках. К акции активно подключились многие общественные структуры: ДОСААФ, Юнармия, ветеранские организации регионов.

Многие советские воины-герои сражались и погибли вдали от родных мест, в том числе за границей. Их родственники в большинстве своем так и не знают, где могилы павших, куда положить траурные цветы в дни поминовения...

Александр Каньшин: Министерство обороны выступило с инициативой провести акцию "Горсть памяти" - по сбору земли в нашей стране и за рубежом с мест захоронений воинов - участников беспримерной битвы. Эти горстки земли, помещенные в гильзы артиллерийских снарядов, в торжественной обстановке будут установлены на территории храмового комплекса. Можно будет подойти и поклониться символической могиле близкого человека.

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Уже получена земля с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Австрии, Италии, Молдовы, Хорватии, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Японии и других стран.

Всего предполагается привезти землю из более чем 40 стран, в том числе из самых дальних уголков мира, где оставили свой след наши герои. В 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. А в нашей стране собрали землю более чем с 15 тысяч захоронений павших воинов. Торжественная передача кисетов с землей проходит в Центральном музее Вооруженных сил.

Представители фонда работали в рамках этой акции во всех регионах страны, а также в Беларуси, Болгарии, Сербии, Италии, Франции, Великобритании и других странах.

Десятки тысяч публикаций в общероссийских и региональных изданиях, сотни сюжетов на телевидении, трансляция рекламных роликов, работа в соцсетях - все это направлено на успех создания российского Храма Победы, который, несомненно, станет событием в истории мировой цивилизации.

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Люди тепло встречают благотворительные концерты известных российских артистов в военных гарнизонах, вузах, госпиталях. Акции прошли в Московской области, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Пскове, Владикавказе, где прозвучала в исполнении ансамбля им. Александрова специально написанная "Песнь о Храме", автором которой стал эксперт фонда полковник Сергей Вербин.

В ходе таких встреч люди вносят пожертвования, но, главное, они сердцем принимают идею увековечения памяти героев Отечества в Храме Великой Победы.

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