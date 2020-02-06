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06.02.2020 17:58
Рубрика: Экономика

В январе инфляция в России составила 0,4%

Текст: Сергей Тихонов

В январе 2020 года инфляция в России составила 0,4% в сравнении с декабрем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Ведомство сообщило, что в годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 2,4%, по сравнению с январем 2019 года. В декабре 2019 года инфляция в РФ находилась на уровне 3%.

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Цены на продовольственные товары за последний месяц выросли на 0,7%, а на непродовольственные товары и услуги на 0,2%.

Рост потребительских цен в 34 субъектах федерации составил 0,5% и более. Наибольший показатель был зафиксирован в республике Коми - 1,9%, и республике Бурятия - на 0,9%. В столице рост цен составил - 0,4%, а в Санкт-Петербурге - 0,7%.

При этом 5 февраля Росстат сообщил, что с 28 января по 3 февраля темпы инфляции в России ускорились до 0,1% после двух недель нулевой динамики.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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