В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя

В Индии в одном из городских районов Керала утром из кухонных кранов неожиданно полился алкогольный коктейль. Все жители многоквартирного дома были потрясены, признался ВВС владелец дома Джоши Малекекал.

"Дети не могли помыться и пойти в школу, а их родители не смогли отправиться на работу", - сказал он. Позже специалисты выяснили, что в зловонной коричневой жидкости содержится смесь пива, бренди и рома.

Шокированные жители связались с представителями местных властей, которые сказали, что скважина, из которой происходил забор воды, оказалась "случайно загрязнена". Выяснилось, что неподалеку были вылиты в яму в земле шесть тысяч литров поддельного алкоголя, изъятого у бутлегеров. Они были конфискованы и подлежали утилизации по решению суда.

В результате смесь просочилась через почву и попала в тот самый колодец, который снабжал жителей 18 квартир питьевой водой. По словам представителей управляющей компании, процесс очистки скважины и закачки в нее чистой воды, скорее всего, займет месяц, что сделает местных жителей зависимыми от поставок воды муниципальными властями.

Штат Керала имеет самое высокое потребление алкоголя в Индии.