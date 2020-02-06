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06.02.2020 20:13
Рубрика: В мире

В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя

Текст: Андрей Васильев

В Индии в одном из городских районов Керала утром из кухонных кранов неожиданно полился алкогольный коктейль. Все жители многоквартирного дома были потрясены, признался ВВС владелец дома Джоши Малекекал.

Фото: Arun SANKAR / AFP
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"Дети не могли помыться и пойти в школу, а их родители не смогли отправиться на работу", - сказал он. Позже специалисты выяснили, что в зловонной коричневой жидкости содержится смесь пива, бренди и рома.

Шокированные жители связались с представителями местных властей, которые сказали, что скважина, из которой происходил забор воды, оказалась "случайно загрязнена". Выяснилось, что неподалеку были вылиты в яму в земле шесть тысяч литров поддельного алкоголя, изъятого у бутлегеров. Они были конфискованы и подлежали утилизации по решению суда.

В результате смесь просочилась через почву и попала в тот самый колодец, который снабжал жителей 18 квартир питьевой водой. По словам представителей управляющей компании, процесс очистки скважины и закачки в нее чистой воды, скорее всего, займет месяц, что сделает местных жителей зависимыми от поставок воды муниципальными властями.

Штат Керала имеет самое высокое потребление алкоголя в Индии.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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