В Италии начали расследование причин крушения скоростного поезда

Прокурор провинции Лоди начал расследование крушения скоростного поезда, в результате которого погибли два человека, еще 31 пострадал. Как сообщает агентство ANSA, прошлой ночью на этом пути проводились ремонтные работы.

Впрочем, по мнению местных властей, считать это причиной схода с рельсов поезда пока нет никаких оснований. "Техническое обслуживание проводится постоянно, и связывать его с трагическим событием мне кажется абсолютно преждевременным", - заявил префект провинции Лоди, где произошла авария, Марчелло Кардона.

Он также обратил внимание на относительно небольшое количество жертв и пострадавших. Согласно последним данным, погибли два машиниста, управлявших составом, пассажиры отделались ушибами и переломами. Это был первый поезд, отправившийся в рейс сегодня из Милана. Центральный вокзал этого итальянского города он покинул в 5.10 утра по местному времени. В его вагонах находилось всего 28 пассажиров и несколько членов персонала. На момент аварии, которая произошла возле местечка Оспедалетто Лодиджиано в провинции Лоди, состав разогнался до 290 км в час.

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил свои соболезнования семьям погибших железнодорожников.

После аварии другие поезда были перенаправлены на обычную железнодорожную линию, связывающую Милан с Пьяченцей, они следуют с задержками до 60 минут.